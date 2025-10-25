浦和vs町田 スタメン発表
[10.25 J1第35節](埼玉)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 25 安居海渡
FW 99 イサーク・キーセ・テリン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 28 根本健太
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 22 柴戸海
MF 39 早川隼平
MF 88 長沼洋一
FW 17 小森飛絢
FW 27 照内利和
監督
マチェイ・スコルジャ
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 7 相馬勇紀
MF 11 増山朝陽
MF 15 ミッチェル・デューク
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 9 藤尾翔太
控え
GK 44 新井栄聡
DF 26 林幸多郎
DF 77 奈良坂巧
DF 88 中村帆高
MF 23 白崎凌兵
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
