今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された元気いっぱいに障子をよじ登る猫ちゃん。まるで「ここを制覇してみせる！」とでも言わんばかりの勢いで登っていきました。破れていく障子の紙が気になりつつも、そのパワフルさに圧倒され静かに見守っていた飼い主さん。

ところが、上まで到達した瞬間…猫ちゃんはあることに気づいてしまったようです。投稿はXにて、217.7万回以上表示。いいね数は3.9万件を超えました。

【動画：『障子』を登り始めた猫→頂上に到達すると…】

あまりにもﾈｺﾁｬﾝすぎて、もう笑うしかない(白目)

今回、Xに投稿したのは「けも」さん。登場したのは、猫のまなちゃん。元気いっぱいなおてんば娘ちゃんです。

まなちゃんはロッククライミングならぬ障子クライミングを満喫していた模様。ためらいもなく障子を破いていく様子を、飼い主さんは白目になりながら見守っていたそうです。そして、ついにまなちゃんは障子の頂上に到着。しかし、ここでひとつ問題が…。

どうやらまなちゃん、自力で降りられなくなりどうしたらいいかわからなくなってしまったようです。上を見ても下を見ても降りるルートはなし。少しキョトンとした表情を浮かべたまま、その場にフリーズ。

どうしようかと悩んでいた次の瞬間…まなちゃんはずるりと落下。下にはちゃんとクッションが用意されており、まなちゃんは無事。飼い主さんの心配をよそに、当のまなちゃんは「誰のせい？」とでも言いたげな顔を見せていたそうです。本当に猫らしいですね。

まなちゃんの自由っぷりにX民も爆笑

元気よく障子を登り、そして落下していったまなちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「猫ならば許されるのである(ただし、ご家庭にもよる…)」「面白過ぎて見てる方も止められない気持ちわかります」「猫作成のボロボロになった障子は見たことありますが、制作風景の動画はあまりお見かけしないので、とても貴重な動画ありがとうございます」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、まなちゃんの元気で自由気ままな姿に心癒されたようですね。

Xアカウント「けも」では、可愛い猫ちゃんワンちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。モフモフで可愛さ満点な投稿はどれも尊いです。

写真・動画提供：Xアカウント「けも」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。