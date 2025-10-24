この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『離婚を防ぐ最強のルール｜KISSの法則を専門家が徹底解説』が公開され、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が長年の結婚生活に潜む“離婚危機”をどう乗り越えるかについて実践的アドバイスを語った。岡野氏は熟年離婚の多くが「大きな裏切りや事件ではなく、日々の小さな行動や態度の積み重ねによるもの」と強調。その上で、“KISSの法則”というシンプルで誰でも実践できる4つのポイントを解説した。



KISSの法則とは、「気を抜かない」「イメージダウンさせない」「サービス精神を持つ」「スキンシップを大切にする」という4つの頭文字。岡野氏は「毎日のコミュニケーションを少し意識するだけで、離婚の危機はぐっと遠ざけることができるんです」と述べ、例えば「挨拶をする」「目を見て会話する」といった日常の中のささいな積み重ねが夫婦の信頼を深めるカギだと指摘した。また、夫や妻が「家だと気を抜きすぎてだらしない格好をする、オシャレを怠る」といったイメージダウンに注意を促し、「身だしなみや態度が乱れると、相手の心を冷めさせる引き金になります」と鋭く警鐘を鳴らした。



さらに岡野氏はサービス精神の大切さについて「誕生日もおざなりになっていませんか？相手の喜ぶことを心がけてください」と、些細なサプライズや『ありがとう』のひとことを積み重ねることが夫婦間の潤滑油になると解説。スキンシップについても、「年齢に関係なく、手を繋いだり肩を叩いたり、小さなスキンシップを続けることが夫婦の絆を深める原動力」と語り、テレビ企画で熟年夫婦が手を繋いで歩くだけで「顔がニコニコし、嬉しいという声が聞かれた」とエピソードを紹介した。「体の触れ合いがゼロになると、心の距離は一気に広がっていきます」とその重要性を強調した。



岡野氏は「KISSの法則、これを意識することが離婚の危機を回避する最強の方法」と提言。長年連れ添ったからこそ忘れがちな“気遣い”や“丁寧さ”を日々意識することで、「熟年期は夫婦にとって第二の青春」と再認識するきっかけになる、と呼びかけた。



動画の最後では、「KISSの法則はシンプルでありながら夫婦の知恵。小さな積み重ねが、再びこの人といて本当によかったと思える関係を導いてくれる」と、視聴者にエールを送った。さらに、自身が主宰する離婚カウンセラー養成講座についても紹介し、「一緒に世の中の離婚に悩む人たちの力になりましょう」とメッセージを締めくくった。