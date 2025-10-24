「女性初の首相誕生」を社会はどう受け止めるべきなのか。なぜ野党は政権交代を果たせなかったのか。山尾志桜里元衆院議員に寄稿してもらった。（前後編の前編）

＊＊＊

【写真を見る】高市早苗新総理が山本拓氏と最初に結婚した時の「ウェディングドレス姿」

「女性なのに保守」は男女差別

時代が高市早苗さんを日本初の女性総理に選びました。女性であることをアピールせず、政策勝負で宰相の座をつかみ取った高市さんの大偉業に、まずは心からの拍手を送りたい。よくぞ努力してくれたという感謝の気持ちも抑えることができません。

他方、一部の女性政治家や有識者から、初の女性総理が保守を標榜する高市さんであることに失望の声があがっています。リーダーにリベラルな価値観を求めるのは自由です。でも普段「女性は女性らしく」という風潮を批判している人が、「女性のリーダーはリベラルであってほしい」という価値観を押しつけるのは自己矛盾。高市さんの保守性を批判するだけでなく、「女性なのに」と屋上屋を重ねるのはまさに男女差別です。

山尾志桜里氏、高市早苗首相

また、女性だから女性を応援する政治家という範疇に自分を押し込めてしまうと、総理の座をめぐる権力闘争には勝ち切れないのが現実です。

女性宰相といえば思い浮かぶのがドイツのメルケル首相。2005年から16年間、長期政権を率いた彼女は、任期終了間際の2021年まで、自身をフェミニストと呼ぶことを拒んできました。指導者としての求心力を維持するのに「女性の代表」というタイトルは不要、実力勝負の打ち出しこそが統治の生命線。政治家としての本能でその社会構造を見抜き、現に実行し、長期政権の樹立を果たした宰相であったと思います。

女性総理は「女性のための総理ではない」

そして実は日本の永田町でも、女性政治家の多くが、本能的にその社会構造を感じています。「女性の声を国政に！」という打ち出しは、選挙には通りやすくても、リーダーにはなりにくい。多くの女性政治家が、そうした悩みを抱えつつ、それを妥協や工夫で乗り越えながら、キャリアを積んでいます。

その中で高市総理が頭一つ抜きん出たのは、「女性代表」とは別の道を明確に歩み、政策本位実力勝負の戦略を描いて、本気でそれを実行してみせたこと。女性政治家同士の「ハラスメント体験談座談会」に出るよりも、むしろ経済や国防にフォーカスした発信で、硬派な政治家像をコツコツつくりあげてきた努力の宰相だと感じます。

男性総理が「男性のための総理」でないのと同じく、女性総理は「女性のための総理」ではないのですから、高市さんのその戦略は正しい。私はそう思います。

その上でここから期待したいのは、「全国民のための総理」となるために、保守政治家としての懐を深くしてほしいということです。政治が国民の生きづらさに向き合い、困りごとを解決していけば、国民の間に自然な愛国心が生まれ（それを愛国心と呼ぶかどうかは人それぞれですが）、いざというときの国民国家としての連帯につながります。

選択的夫婦別姓の「現実的な解決策」

その連帯は、高市総理が重視する国家としての安全保障の要でもあります。だからこそ、いわゆる「リベラル」とレッテル張りされた政治課題をもきっちり解決して頂き、「リベラル」な国民と国家の間にも自然な紐帯を結んでほしいと思うのです。保守だからこそ解決できる「リベラル」な政策があるはずです。

たとえば選択的夫婦別姓。維新との合意文書には「戸籍制度および同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度を創設する。そのために、旧姓の通称使用の法制化法案を26年通常国会に提出し、成立を目指す」と書き込まれました。戸籍の姓を家族で統一させつつ、望めば旧姓に統一した法的根拠を与えるという提案なら、バランスのとれた現実的な解決策といえます。

今の制度で生きづらさや働きづらさを感じている国民が相当数いることは事実ですから、ぜひご自身のコア支持層の理解を得て、来年の通常国会で成立させてほしい。高市総理が「全国民のための総理」になれるかどうかの試金石として乗り越えて頂き、リベラルをも包摂する国民国家の宰相になってほしい。そう期待しています。

国民民主は「妥協しなくて良かった」

今回の政局では野党が結束できず、政権交代は叶いませんでした。しかし結束したフリをして政権をとっても、国政の混乱と国力の低下を招くだけ。立憲民主党が自己変革できなかった以上、仕方ないことだったと思っています。

野党第一党である立憲民主党は、安保法制違憲論から卒業して現実路線に転換する最大のチャンスを逃しました。国防の要の制度について、範囲も示さず違憲論を唱え続ける政党に、国民が政権を渡すことはないでしょう。安全保障ではリアリズムに立つ中道政党の誕生はさらに遠のきました。

この点、国民民主党玉木代表がチャンスを逃したと評価する向きもありますが、少なくとも立憲が自己変革できなかった以上、立憲からの総理指名を受けなかった判断は正しかったと思います。

というのも私自身、玉木さんとともに2009年民主党政権で最初の議席を頂き、安全保障に関する党内不一致の軋みが最大化する中、野田総理の解散で2012年政権再交代を経験しました。その上、この民主党政権瓦解の最大の原因である安全保障のユートピア主義（註・現実離れした考え方）は、民進党そして立憲民主党にも引き継がれました。

そうした経緯もあって、やはり立憲民主党には憲法・エネルギー・安全保障政策で国の舵取りを任せられないと考えた議員たちが、国民民主党をスタートさせたのです。ですから、今回もそこを妥協して政権を共に担うという選択はできなかったでしょうし、するべきでもなかった。

「リアリズムに立つ中道政党」の必要性

ただ今後の備えとして、国民民主党には「穏健保守からリベラルまでを包摂する改革中道政党」という綱領にもう一度戻ってほしいとは思います。憲法や安全保障やエネルギーに関する現実路線は評価できる一方、参院選の公約で外国人排斥を助長するような表現を用いて撤回に追い込まれたり、玉木さん自身が党代表として「反対する理由は見当たらない」と明言してきた同性婚について結論の先送りを続けたりしているのは残念です。

自民と維新が協力を強めて政権与党を担い、野党をみれば参政党や日本保守党がいわゆる岩盤保守層を分け合い、他方で立憲民主党が「リアリズムに立つ中道政党」に脱皮できない以上、この空洞を埋めるのは本来的には国民民主党の役割ではなかったのでしょうか。岩盤保守層を追いかけてそのパイを取り合うよりも、中央に空いている「リアリズムに立つ中道政党」のニーズを捉えてほしい。

もし国民民主党も立憲民主党もその任を担えないのであれば、このニーズを捉える政党が現れ、自民・維新の「連立」政権に対して緊張感をもたらす政治勢力として進展してほしい。

それがいつどのように現れるのか全く不透明な今、まずは自民・維新政権の船出に期待し注目しています。

後編【【寄稿】山尾志桜里氏が自維政権へ提言「憲法と皇室問題は国民的合意がカギ」「与党協議より超党派の議論を前に進めよ」】では、山尾氏が12項目の「連立政権合意書」を読んで抱いた懸念について取り上げている。

山尾志桜里（弁護士・国際人道プラットフォーム代表理事）

仙台生まれ、東京育ち。東京大学法学部卒業後は検察官に任官。2009年より3期10年衆議院議員を務め、待機児童問題・皇位継承問題・憲法問題・人権外交などに取り組む。現在は弁護士、一般社団法人国際人道プラットフォーム代表理事、「人権外交を超党派で考える議員連盟」アドバイザー、対中政策に関する国際議員連盟IPAC（Inter-ParliamentaryAlliance on China）日本ディレクター。著書に「立憲的改憲」（ちくま新書）。

デイリー新潮編集部