はるな愛と彼女の運命を変えた医師の姿を描くNetflix映画『This is I』（ディス イズ アイ）が、2026年2月に配信されることが決定した。

2008年、“エアあやや”の口パクモノマネで一世を風靡したはるな愛。だが、その舞台に立つまでには、幼い頃から“本当の自分とは何なのか”に悩み、世間の冷たい視線に苦しみながらも「（松田）聖子ちゃんのようなアイドルになりたい」という夢を手放さなかったひとりの少年・大西賢示の長い道のりがあった。その運命を変えたのは、一人の人物との出会い。それまで性別違和を持つ人々の苦悩を知らなかった医師・和田耕治は、賢示との出会いによって初めてその現実に向き合う。そして賢示こそ、和田医師が初めて執刀する性別適合手術の1人目の患者となった。“自分の人生”を歩むことを選んだ賢示と、「本当の医療とは何か」を悩み患者に寄り添い続けることを選んだ医師。世間の反発や逆風の中で孤独を抱えていた2人が築き上げたのは、かけがえのない信頼と絆だったーー。「“本当の自分”のあり方」を探し求め、その尊厳を掴みとるまでの勇気と再生の物語を描く。

80年代～Y2K（2000年代）を彩ったヒット曲たちとダンスを背景に、2人の生き方を記したはるなの著書『素晴らしき、この人生』（講談社）、和田と深町公美子の『ペニスカッター：性同一性障害を救った医師の物語』（方丈社）を参考に、性別適合手術の扉を開いた2人の実話を映画化する。

主演を務めるのは、トランスジェンダー当事者を含む幅広い応募者が集まったオーディションで選ばれた18歳の新星、望月春希。オーディションを回数を重ねて実施し、最終的に望月の持つ繊細な感情表現と突出した存在感を目の当たりにし、「この役は望月さんしかいない」と満場一致で選考陣を唸らせたという。

さらに、主人公に大きな転機をもたらす実在する医師・和田耕治役には斎藤工が決定。偏見の目に晒されながらも信念を貫き、600人以上の性別適合手術を執刀し、性別違和を持つ人々に寄り添い続けた医師役に挑む。

本作の企画を務めたのは鈴木おさむ。鈴木は「沢山の人を応援する物語になるのではないかと。2022年にNetflixに企画を出し、このような作品が出来上がること、とてもワクワクしています」とコメント。また、エグゼクティブ・プロデューサーの佐藤は「この映画は映像と音楽の新たな融合の冒険をしています。80年代、90年代の誰しも知る歌謡曲と、現代的なダンスを組み合わせ、エモーショナルなシーンを生み出そうとしています」と語っている。

監督を務めるのは、『ぜんぶ、ボクのせい』『Winny』の松本優作。松本監督は「オーディションで大抜擢された主演の望月春希さんがとにかく凄まじいです。そして斎藤工さんをはじめ、最高の俳優とスタッフが情熱を込めて創り上げた渾身の一作です。「明日も生きてみよう」とそっと背中を押してくれる、そんな力を持った映画」と熱い想いを込めた。

【コメント】●企画：鈴木おさむ2021年11月。仕事で大阪に行った夜、友人と梅田で見つけたショーレストランに初めて入り、そこの名刺入れに書いてあった「WADA」の文字を見て「これ、なんですか？」と聞いた時にこの物語の主人公の一人でもある和田先生の話と、和田先生の衝撃の実話が書かれた本の話を聞き、すぐに読みました。沢山の女性達を救った和田先生の驚くべき人生。そしてそこには「A」と書かれていた人物。それこそがはるな愛ちゃん。愛ちゃんは今から24年前に東京で小さなお店を開きながら、うちの妻達と仕事をしていました。妻から「すごくおもしろい人がいるんだよ」と聞かされ。ほどなくして会いました。僕と同じ年のその女性はたくましく強く、はかなく美しく生きている。愛ちゃんから何度も人生の話を聞いていたので、和田先生の本を読み、この物語と愛ちゃんの話を一緒にしてドラマを作ったらすごくおもしろくなるのではないかと。沢山の人を応援する物語になるのではないかと。2022年にNetflixさんに企画を出し、あれから4年がたち、このような作品が出来上がること。とてもワクワクしています。この物語が一人でも多くの方に届き励ますことを願っています。

●監督：松本優作「自分らしく生きる」――この作品に込められたテーマです。笑いあり、涙あり、歌やダンスも満載のこれまでにない新しいエンターテインメントが誕生しました。そして、はるな愛さんと和田耕治医師が、あの時代に“自分らしさ”を貫くために何と闘ってきたのか。その姿が力強く、丁寧に描かれています。オーディションで大抜擢された主演の望月春希さんがとにかく凄まじいです。そして斎藤工さんをはじめ、最高の俳優とスタッフが情熱を込めて創り上げた渾身の一作です。「明日も生きてみよう」とそっと背中を押してくれる、そんな力を持った映画です。ぜひご期待ください。

●エグゼクティブ・プロデューサー：佐藤善宏（Netflix）未開の地を旅することは冒険です。冒険は危険が伴い成功は約束されていません。この映画は冒険に溢れています。この映画の登場人物は、その命と身体、全身全霊を使って道なき道を歩んでいます。人生という、一度しかない自分だけの旅路を迷い、苦しみ、決断しながら前に進みます。主演に18歳の高校生を大抜擢。その選択こそがこの冒険の起点であり、その存在は驚きと感動を伴い世界へ広がっていくと信じています。この映画は映像と音楽の新たな融合の冒険をしています。80年代、90年代の誰しも知る歌謡曲と、現代的なダンスを組み合わせ、エモーショナルなシーンを生み出そうとしています。この新たな冒険を観客の皆様が一緒に楽しんでくれると信じています

（文＝リアルサウンド編集部）