¡ÖÃ±¤ËÈòÇ¥¤»¤ºÀ­¸ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×½÷»Ò¹âÀ¸¤òÏ¢¤ì²ó¤·¤¿40ºÐ¤ÎÃË¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¸¡»¡´±¤Î¡Ö»ØÅ¦¡×

¼«»¦´êË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿½÷»Ò¹âÀ¸A¤µ¤ó¤ò¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Î¤¦¡×¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢¤ì²ó¤·¤¿½»ÃæÈ»¡Ê¤¹¤ß¤Ê¤«¡¦¤¸¤å¤ó¡ËÈï¹ð¡Ê41¡Ë¡£Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬10·î27Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
ËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢£¹·î25Æü¤ËÀéÍÕÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âè£³²ó¸øÈ½¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤¿Êì¿Æ¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤Î°ìÉô¤À¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢½»ÃæÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¤È¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡Ç25Ç¯£´·î¾å½Ü¤´¤í¤Ë½»ÃæÈï¹ð¤ÈA¤µ¤ó¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡££²¿Í¤ÏSNS¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Î¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖA¤µ¤ó¤È¤ÏÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½»ÃæÈï¹ð¤Ï¸øÈ½¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ£µ·î13ÆüÁáÄ«¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿LINEÅÅÏÃ¤ÇA¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦·ù¤À¡¢»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Ï¡Ö¤â¤¦ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤Æ²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¡¢²ñ¼Ò¤ËµÙ¤à¤ÈÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¿·´´Àþ¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Î½©ÍÕ¸¶±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÀçÂæ¡¢ÀÄ¿¹¤ÈÏ¢¤ì²ó¤·¡¢15Æü¤Ë¾ë¥öÁÒÂç¶¶¡ÊÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¡Ë¤Ç¼«»¦¤ò»î¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢A¤µ¤ó¤¬¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È¶±¤¨¤¿¤¿¤á¡¢¼«»¦¤òÄü¤á¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¡£Íâ16Æü¤ËÀÄ¿¹»ÔÆâ¤ÇA¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢A¤µ¤ó¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ÈÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö³Ø¹»¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é²È¤Ë¤¤¤Æ¤â²Ë¤½¤¦¤À¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤Ç¤â¤·¤¿¤é¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²È½Ð¤ÎÍýÍ³¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¼¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Î¿´¶
°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢Í§Ã£¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤¬ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÆüÃæ¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï²¿¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤«¤ÈÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ì¼¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
A¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡¢»þÀÞÓË°ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´Ö¡¢Ì¼¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¿²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢»ä¤Ï¿´ÇÛ¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢ËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬»Ò¤¬µÞ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿´ÇÛ¤Ç¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤«¡£Æ±¤¸¤¯¿Æ¤Ç¤¢¤ëÈï¹ð¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¤½¤·¤Æ¡¢°Õ¸«ÄÄ½Ò½ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£¹·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÊÛ¸î¿Í¤òÄÌ¤¸¤ÆÈï³²ÊÛ½þ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡¢¼Â·º¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Â³¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿ÏÀ¹ðÊÛÏÀ¤Ç¡¢¸¡»¡´±¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÀÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¸ò¾Ä¤ò»ý¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃæÇ¯ÃËÀ¤È30ºÐ¶á¤¯Ç¯²¼¤Î10ÂåÈ¾¤Ð¤Î½÷À¤¬Îø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®ÍÑ¤·Æñ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë½»ÃæÈï¹ð¤¬¤¤¤Ã¤µ¤¤ÈòÇ¥¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÃÇ¤¸¤¿¡£
»ö·ï¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ÏÈï³²¼ÔÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÀ¸ò¤·¤¿ºÝ¤ËÈòÇ¥¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«»¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ý¼Â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬¼«»¦¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¸å¤âÈòÇ¥¤»¤º¤ËÀ¸ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ã±¤ËÈòÇ¥¤»¤º¤ËÀ¸ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÍß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖìÞºá¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤ËºÆÈÈ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¨Ìò£¶Ç¯¡×¤òµá·º¤·¤¿¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Ï¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï²ÈÄí¤â»Å»ö¤â¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤Î¿¿Ùõ¤ÊÎø°¦´¶¾ð¤«¤éËÜ·ï¤ËµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã±¤Ë¼«¸Ê¤ÎÀÍß¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËËÜ·ï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖºÊ¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¿ÆÂ²¤È¤È¤â¤ËÀ¸³è¤·¡¢»Å»ö¤â¿ÆÂ²¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö´²Âç¤Ê·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬ÂÅÅö¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ½ªÄÄ½Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£²ó¡¢»ä¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ç¿È¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿½»ÃæÈï¹ð¡£
ÂáÊáÄ¾¸å¤Ï¡ÖA¤µ¤ó¤È¤Î£´Æü´Ö¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤¬¡¢ÆÈË¼¤Ç¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë»à¤Ì¤è¡Ù¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î¼«»¦´êË¾¤ò¶¯¤á¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢½»ÃæÈï¹ð¤¬ÆÈË¼¤Ç£±¿ÍÆâ¾Ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊÛ½þ¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤Î¸å»ÏËö¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤ÏºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢½»ÃæÈï¹ð¤Î¿ÆÂ²¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¹Ô°Ù¤ÇÈï³²¼Ô¤äÈï³²¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤ä¿ÆÂ²¤Þ¤Ç½ý¤Ä¤±¤¿½»ÃæÈï¹ð¤Ë¡¢»ÊË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½·è¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÃæÊ¿ÎÉ