大阪万博「国産EVバス」まさかの《品質最悪の中国製》だった…！「実績ほぼゼロ」なのに採用された「驚きの経緯」

10月20日、国交省が北九州市に本社を置く企業「EVモーターズ・ジャパン」（以下「EVMJ」）に立ち入り検査を行った。同社が販売するEVバスは全国に317台販売されているが、そのうち3割超の113台に不具合が発覚していた。

大阪メトロや伊予鉄バス、富士急バス、那覇バスといった企業のほか、10月13日閉幕した大阪万博でも150台が一社独占で採用されていたEVMJのEVバス。「国産」を謳っていたはずなのに、なぜ不具合が連発しているのか。そもそも、2019年に設立されたばかりで、ほとんど実績のない企業のEVバスが万博に採用されたのはなぜか。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子氏がその実態をレポートする。

「実績ほぼゼロ」EVバスが大量採用された経緯

万博専用バスは大小2種類。これ以外に、万博での需要増を見込み、2025年1月27日から10月末までの期間限定で大阪メトロの子会社「OMタクシー」がオンデマンドバス用に40台を導入している。

それぞれのメーカーと用途は以下の通りだ。

（1）万博専用（大）ウィズダム製 10.5m 115台 ※近隣の駅や駐車場と会場を移動するシャトルバスとして使用

（2）万博専用（小）ウィズダム製 6.99m 35台 ※会場内を移動するための『e Mover』として使用

（3）大阪市内オンデマンドバス 愛中和汽車製 E1乗合40台 ※大阪市内の西エリアと港エリアで期間限定の運行。9月1日の事故以降全車使用停止中

EVMJは2019年4月1日に設立されたEVスタートアップで、社長の佐藤裕之氏、副社長の角英之氏はともに北九州市若松区にある「ソフトエナジーコントロールズ社」の出身である。両者とも、このソフトエナジー社で代表取締役を務めた経験を持つ。

EVMJのバスが実績ほぼゼロで大量採用された経緯を紹介しておこう。

上記（1）〜（3）の中で最も早く採用が決定したのは（2）のミニバスである。2020年には採用が決定していた。

その証拠が2020年11月1日に開催されたマカオオートショーというイベントについて紹介したブログ（下画像）に残っている。ウィズダム製のEVバスが「日本・大阪に輸出されるバス」として紹介されている。

その当時、EVMJはまだ1台もバス事業者への納車実績はなかったのだが、「このバスは日本の大阪に輸出される」として紹介されていた。マカオ在住のバス好きのブログだが、ブログを投稿した本人にも確認したところ、会場でウィズダムや他社の広報担当者が「大阪万博のバスとして採用が決まっている」と誇らしげに話していたという。

そして数年後、実際に万博専用として35台、万博以外のバス事業者も含めると80台以上が日本に輸入されている。

一方、10.5mの大型バスがEVMJに決まったのは、その2年後となる2022年前半だ。実はこの大型のほうは当初、大阪シティバスと別メーカーの間で契約が進んでいた。2015年から日本の路線バスに100台以上（現在は500台）が納入され、実績も品質もアフター体制も問題ない中国・BYD製のEVバスである。

しかし、大阪シティバスが親会社である大阪メトロに稟議を上げると、「EVMJという会社の電気バスも検討して欲しい」と言われ、結果的にBYDの話はなくなり、ミニバスも大型もすべてEVMJが扱う中国福建省のウィズダム社のバスになったとされる。

西村元経産相もダマされて

万博関連で大阪メトロが導入した電気バス190台は中国製といって差し支えないが、当時は「日本の先進技術を世界にアピールするために、万博は国産の電気バスで揃えたい」という関係各所からの強い要望があったという。

EVMJは「最終組み立てを北九州の新設工場で行う国産EVバス」として猛アピール。中国製のEVバスを「国産」と謳い、万博バスとして大量受注に成功したことになる。

なお、大阪万博の開催決定は2018年11月。中国のウィズダム社が設立されたのはEVMJ設立の1週間後となる2019年4月8日。「まるで万博のために作られた会社だ」と話す関係者もいる。

2022〜2023年当時は、経済メディアや北九州の地元新聞、バス専門誌に至るまで、どこも初の国産EVバスの誕生に大きな期待をし、賞賛記事を多数出していた。この時期は誰もが「万博には日本初の量産EVバスが使われる」と信じて疑わなかったのだ。

極めつけが今年4月12日の西村康稔元経済産業相によるXへの投稿である。

誇らしげに、「中国製EVバスをやめさせて日本企業製のバスの導入を奨励……」と書いてあるが、実際は当初予定していた中国製EVバス（BYD）のほうが圧倒的に品質も良く値段も安かった。そして、「日本企業製」と謳っていたEVMJのバスも実際は中国製で、しかも部品を作っているのは信頼性に疑問符がつく中国メーカーだった。

ちなみに、ウィズダムの部品は中国国内で電気バスとして登録できない品質で、「輸出用としての製造に限る」ことで認可を受けている。西村元経産相は、そんなメーカーのEVバスをありがたく「国産」として紹介していたのだ。

このEVバスには、「国産ではなく中国製だった」こと以外にも多くの問題が…。つづく【後編記事】『「やっぱり税金の無駄遣い」“中国製”万博バスの実態…危険すぎる不具合まで見つかって』で詳報する。

