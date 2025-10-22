デロンギ・ジャパンは、自宅で本格的なカフェ体験を叶える「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー（EM450J-M）」を2025年11月5日（水）より発売します。

「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー（EM450J-M）」

記事のポイント 高い圧力をかけてコーヒーを抽出するエスプレッソや、ふわふわに泡立てたミルクを入れたカプチーノが手軽に楽しめます。シンプルな機能のエントリーモデルなので、初めて自宅にエスプレッソマシンを導入する人にオススメ。

本製品は、本格的なエスプレッソ抽出や、自分好みのフォームミルクの調節、シンプルな操作性から、自分の手で淹れる愉しみを簡単に味わえるエスプレッソ・カプチーノメーカーです。

メタリック調のスタイリッシュなデザインは、置くだけでキッチンやリビングに彩りを与え、コーヒーを淹れるひとときが、日常から少し特別な時間へと変わります。

従来ハイエンドモデルのみに採用しているサーモブロックを同クラスに初めて搭載しています。安定した抽出温度を実現することによって香り高いクレマたっぷりのエスプレッソを味わえます。

また、新たな機能となる調整つまみ付きフロッサーも搭載。ふんわり泡立てたものから、なめらかでクリーミーな仕上がりまで、気分やメニューに合わせてフォームミルクを自在に仕上げられます。

自動制御によりワンプッシュでエスプレッソを手軽に抽出でき、量の調整も可能なので、メニューやお好みに合わせてカスタマイズも自在。シングル・ダブルのエスプレッソもワンプッシュで手軽に愉しめる設計です。

抽出圧を確認できる圧力計を備え、抽出具合を見ながら粉の量やタンピングなどを調整して自分好みの“ベストショット”を追求することもできます。

朝は香り高く芳醇なエスプレッソで一日を始め、夜はリラックスした気分でカプチーノなど、気分に合わせたコーヒー時間を楽しめます。

デロンギ 「クラシック エスプレッソ・カプチーノメーカー（EM450J-M）」 発売日：2025年11月5日 オープンプライス

