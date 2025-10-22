NHK、MLBワールドシリーズ完全生中継で放送 解説は田口壮
NHKはこのほど、25日に開幕する「MLB2025ワールドシリーズ」の全試合を完全生中継で放送する。
投手復帰は大谷翔平が“自ら”提案？ロバーツ監督「『試合で投げてもいいかも』と大谷が言った」
ワールドシリーズはドジャースとブルージェイズに決定。メジャーの頂上を懸けて最終決戦に臨む。25日の第1戦は、午前8時15分から放送時間を拡大し、開幕セレモニーや両チームの熱戦の軌跡なども紹介。解説は、カーディナルスとフィリーズでワールドシリーズ優勝経験のある、田口壮が務める。
■「MLB2025ワールドシリーズ」＜4戦先勝＞
・第１戦「ドジャース」対「ブルージェイズ」
25日（土） NHK総合：午前8時15分 NHK BSP4K：午前8時56分
【解説】田口壮
・第2戦「ドジャース」対「ブルージェイズ」
26日（日） NHK BS（サブ）：午前8時50分（NHK BS：午前9時30分）
