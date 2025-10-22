朝食の食パンから高級ベーカリーのこだわりパンまで、パンは私たちの日常に欠かせない存在ですが、その世界を深堀りしてみると、さらなる魅力が発見できるかもしれません。今回は、共に大のパン好きであるというNPO法人新麦コレクション理事長・池田浩明さんと編集者・瑞穂日和さんの著書『パンビジネス』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。池田さんによると、ワインやコーヒーや日本酒などのように、パンにも「テイスティングメソッド」があるそうで――。

【書影】パンは歴史であり、科学であり、未来を動かすビジネスだ。池田浩明、瑞穂日和『パンビジネス』

ワインやコーヒーや日本酒などでは、テイスティングの方法論や風味の体系が確立されています。

でも、パンの世界ではまだまだ。これらの飲料が“教養”として扱われる一方で、パンが同じような地位を確立していないのは、体系化されていないからではないでしょうか。パンという分野の奥深さは、ワインやコーヒーや日本酒に匹敵すると私は確信しており、パンのテイスティングをもっと広めていきたいと考えています。

パンを最大限に味わいつくし、作者の意図や、発酵の過程、素材となる小麦の生産地や品種まで読み解くとき、アートを鑑賞するのと同じような感動があると思います。そんな奥深い世界への鍵をみなさんに手渡したい。それがこれからご紹介するテイスティングメソッドなのです。

次に挙げるのは、パンを食べる行為を８段階に分解したもの。やや煩雑に感じるかもしれませんが、この段階を私たちは必ず踏んでいるのです。それを注意深く行うのがテイスティングです。慣れてくると自然にできてくるので、むずかしく考えず、「こういうふうになってるんだ」くらいに捉えていただければ大丈夫です。

（1）外観 見る

パンは見た目だけでさまざまなことを語ります。色を見れば、しっかり焼いているのか（色が黒っぽく焦げに近い）、浅く焼くにとどめているのか（色が白っぽい）を知ることができます。赤みがかかっていれば、アミノ酸が豊富に出ていることを示唆します。

ふくらみ方も大事。ボリュームがあれば、ふわふわで軽く食べられ、ボリュームがなければぎゅっと詰まって、噛むのがたいへんかもしれませんが、味は濃いことが予想できます。

（2）触感 触れる

パンを食べるときまず手で持ちますよね。このときも、いろんな情報を感じとれます。

ずっしりなのか軽いのか。このちがいによってふわふわ具合（もしくは、ぎゅっと詰まり具合）がわかります。思いのほかずっしりと感じるときは水分が多い可能性もありますね（しっとりした口溶けいいパンになります）。

持っただけで弾んだり、揺れたりするなら「やわらかっ！」とびっくりしたり。また、「ざらざら」「つるつる」など触感もパンを知る大事な要素です。パンをナイフで切るときの手応えも、クラストの厚さや歯切れがどうなのか語ってくれます。

（3）内相 見る

パンの断面もおもしろいことがわかります。ぷつぷつと広がっている穴＝気泡。これは、酵母が二酸化炭素の息を吐いた跡です。これを見ると、どんな発酵を経たか知ることができるので、「気泡は発酵の履歴」とも言われます。

「断面見ただけでパンのなにがわかるの？」と疑問に思われそうですが、気泡をスポンジに見立てるのが簡単な方法。というのも、気泡は食べるときの唾液の通り道になるのです。気泡がうまくできていると、唾液をスポンジのように吸い込んで口溶けがよくなります。口溶けのスムーズさはパンのおいしさの重要な要素です。

まず、まんべんなく散っているのがよいです。パンの下のほうに気泡のない部分があると、口溶けが悪くなります。

それから、気泡の大きさと数。大きい気泡が散っている様子。バゲットなどで見られ、うつくしくできあがったものは「蜂の巣状」と表現されます。これは火通りもよくなり、おいしさの証と言われます。また、食パンでは小さい気泡になりますが、それが数多くあるなら、ソフトで口溶けのよいものになるでしょう。

気泡膜の色みにも注目します。白なのかグレーがかっているのか、黄色味がかっているのかは、小麦粉や副材料の種類を推測できます。透明感があれば、小麦粉に水がうまく浸透している証拠。甘く、口溶けよくなる要素です。縦長の気泡は、オーブンの中で水蒸気の発生によって上に伸びたことを表し、これも甘く、口溶けよくなります。

パンをテイスティングしてみよう

テイスティングをつづけます。見ることを終え、ここからは嗅いだり、味わったりしていきます。

（4）アロマ 嗅ぐ

アロマとフレーバーは同じく「香り」と訳されますが、意味にちがいがあります。アロマとは鼻で感じる香り。フレーバーとは口の中で感じる香り。香りの立ち方が異なるので、分けて考えます。パンを食べる前に、香りを嗅いでみましょう。クラム（白い中身）とクラスト（皮もしくは耳）を分けて嗅ぐのがコツです。両者はまったく異なり、クラムの香りは淡いので、クラストの陰に隠れがちなのです。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

（5）食感 噛む

いよいよ食べてみましょう。ここも（4）と同じ理由で、クラムとクラストを別々にちぎって食べてみるとわかりやすくなります。

口の中に入ってくる瞬間から感じることははじまっています。唇に触れる触感、歯に当たる触感、舌に触れる感触。同じ噛む行為でも、前歯と奥歯で役割や感触は異なります。

前歯は噛み切るためのもの。前歯でわかるのはパンの歯切れです。すぐちぎれれば「歯切れがよい」、なかなかちぎれないものは「引きが強い」と表現します。引きの強さとは、すなわちグルテンのつながりの強固さです。ぱりぱりなのか、ばりばりなのか、ざくざくなのか、がりがりなのか。食感は、グルテンのつながり方や、クラストの厚さで変わってきます。

奥歯はすりつぶすために使うもの。平べったいので生地を切ることはできません。奥歯で噛むときは弾力がわかります。ふわふわ、もちもち、ぷるぷる、ふにゃ。ふわふわともちもちを同時に感じる「ふわもち」もあります。

（6）口溶け 味わう

噛むにつれ、唾液と混ざり合って生地は溶けていきます。唾液の中にある酵素のおかげで分解され、糖分に変わってくるのでだんだん甘くなってきます。唾液に溶け出した味や香りの成分が舌に触れることで、五味（甘味、塩味、酸味、苦味、旨味）、さらには辛味や渋味を感じます。

溶け方も重要な要素。速く溶けるのか、ゆっくり溶けるのか。しゅわっと溶けるのか、とろとろ溶けるのか、ふにゃっと溶けるのか。生地感によって個性が分かれます。

（7）フレーバー 味わう（後）

（6）の味とフレーバーは分けて考えると、風味への理解が深まります。味は舌で感じるもの、フレーバーは鼻で感じるものです。口の奥のほうから鼻へ抜けて、さまざまなフレーバーを巻き起こします。

（8）喉越し・後口 余韻

口を通過しても味わうことは終わっていません。喉で甘さを感じることがあります。あるいは、口の中に残っている香りで気づくこともあります。食べたあとにべたっとした甘さが残ったり、嫌な香りが残ったりすると不快ですし、香りの引きが早くてさわやかだったり、いい甘さがずっと残っているような場合は、いい印象で終わります。

※本稿は、『パンビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。