10月20日までに、元タレントで現在はインフルエンサーとして活動している木下優樹菜が、自身のTikTokを更新。長女とのツーショット動画をアップしたが、その動画での長女が見せた姿が話題となっている。

木下は、現在中学生の長女・莉々菜さんとともにダンス動画を投稿。ヒョウ柄のタートルネックにデニムをはき、白縁のメガネをかけたカジュアルな姿で登場した。

さらに左横には、木下と身長が同じくらいになった莉々菜さんの姿が映っており、黒のサングラスをかけ、白のトップスとデニムという、2人揃ってカジュアルなコーディネートを見せていた。

「そんな動画でファンが注目したのは、莉々菜さんの露出度の高い服装でした。白のトップスは、胸元に切り込みが入っている形で、かつショート丈のためお腹が丸見えです。さらに、デニムは右腰が大きく開いている珍しいデザインになっていて、肌の露出がかなり多いファッションでしたね」（芸能ジャーナリスト）

中学生とは思えない、大人っぽさが漂う姿に見ていたファンは唖然。Xではその動画が拡散されると、ファッショナブルな格好を絶賛する声があがる一方で、

《娘のパンツどこ？履いてるの？》

《なんかいろいろと残念だと感じるのは私だけ？》

と、過激化する長女の服装を不安視する声が多く上がる。前出の芸能ジャーナリストによると、ここ最近も彼女は注目されていたようだ。

「木下さんのInstagramで7月1日にアップされた複数枚のショットでは、家族でのプライベートショットが投稿されました。そこには、夏の時期ということもあり、デニムと大きくお腹が開くほど短いビスチェを着用した莉々菜さんの姿が映っていました。一見、木下さんの友人かと見間違えるほど大人びた姿が、ファンを驚かせました」

木下とお笑い芸人・FUJIWARAの藤本敏史との間に2012年に誕生した莉々菜さん。顔は隠しているものの、生まれた時から彼女を見てきたファンにとっては、その成長が微笑ましい一方、心配の声も聞こえてくる。

「木下さんは、現在の彼氏で元プロサッカー選手の三幸秀稔さんと交際中です。2人の仲睦まじい様子は度々SNSでも見られ、ステップファミリーであることを公言しています。その一方、思春期の莉々菜さんの心の中をファンは気にしているようです。ただ、ここまでSNSに登場し、攻めたファッションを披露するということは、将来的に芸能界やインフルエンサーとしての活躍を見据えているのかもしれません。ターゲットは10代、20代でしょうから、ネット上の“おせっかいな声”も関係ないのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

家族“総出”で売り出してゆくというわけか。