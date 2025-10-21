日本酒・焼酎好き必見！和のスピリッツで楽しむカクテル【THE カクテルバイブル500】

ブラジルのお酒を使った爽やかな一杯

カクテル名は「田舎のお嬢さん」から。ベースに使用するカシャッサ（ピンガ）は、サトウキビを使ったブラジルのお酒。ライムと砂糖を加えることで甘酸っぱく爽やかな味わいに。涼やかな見た目は夏にぴったり。

レシピ

カシャッサ：45ml

ライム（細かく切ったもの）：1/2個

砂糖：1～2tsp.

クラッシュドアイスを入れたグラスにすべての材料を入れる。しっかり混ぜて完成。

ひとことメモ

カシャッサとは、ブラジルの国民酒で、ピンガとも呼ばれる。カイピリーニャもブラジルを代表するカクテルで、日本でも人気が出てきている。

麦焼酎ベースのノスタルジックな香味

どこか昔懐かしい色合い、郷愁をそそる香りと味わい。麦でつくった焼酎を使っているため、その素朴さが魅力となって表れている。くせの少ない麦焼酎は、アプリコットリキュールやホワイトキュラソーとも好相性。

レシピ

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

このカクテルに使う麦焼酎は、インパクトのある味わいを求める人には「兼八原酒」（アルコール42度）などの強いものがおすすめ。

ビール＆日本酒など（Beer & Japanese sake）

ここでは、日本人に長く親しまれているビールや日本酒、「日本のスピリッツ」と呼ばれる焼酎などがベースのカクテルをご紹介。カクテルに使う際には、日本酒なら辛口でさっぱりとした本醸造、焼酎であればまずは甲類から始めてみるのがおすすめ。泡盛は、タイ米を原料に黒麹で仕込む沖縄の焼酎。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡