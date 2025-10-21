さあ、ニットの季節です！　今年は何を編む？

ウエアも小物も！ あったかニット大特集

やってきました、ニットの季節。

ウエアに、小物に……。今年は何を編みましょうか？



1本の糸から、あらゆる形が生み出され、

さまざまな編み地を表現できる、編み物。

時間をかけて1目ずつ編むという体験のなかに、

驚きと喜びが満ちあふれて、思わず夢中になります。

そして、自分の手で作品が編み上がったときの満足感は格別。

編み針と糸を手にすれば、さあ、とっておきの時間の始まりです。

棒針で編む！ ジグザグ模様のはおりもの

アラン模様のようなジグザグが印象的なはおりもの。

後ろ身ごろから模様が続いて、前身ごろまで一続きに編みます。

ゆったりと肩を覆う身ごろで暖かく、これからの季節にぴったりです。

作品A はおりもの（ベージュ）

ベストのように着られますが、そで部分があるので肩がしっかり覆われる、肌寒い時期に頼りになるはおりものです。

後ろ身ごろのすそから編み始め、わきで増減してそでにあたる部分を作り、右前身ごろのすそまで編んだら左前身ごろへ。

前後身ごろとそでのパーツを分けず、続けて編みます。

ジグザグ模様は交差編みで作り、2本の模様の間を裏編みにすることで、より立体感が生まれました。

バランスよく着やすい短めの着丈ですが、 腰はしっかりカバーします。

身ごろを左右に分けた位置で、左右の縁編みを重ねて編むことで丈夫になります。

作品B はおりもの （ネイビー）

ネップの入ったネイビーのツイードヤーンで、作品Aよりカジュアルな雰囲気に編みました。

張りのある糸なので編み地はやや厚く、ジグザグ模様もより浮き上がって見える仕上がりです。

松本恵衣子（まつもと・えいこ）

ニットクリエイター。幼い頃から好きだったニットを大学卒業と同時に本格的に学び、ニットの技能検定や師範の資格を取得。書籍や雑誌、展示会などで作品を発表している。棒針・かぎ針を融合したユニークな作品や、工夫を凝らした編み地や仕立てで、幅広い年齢層に人気が高い。

模様編みを楽しむ 厚手のニット帽

ねじり目と“ノット編み”で立体感を出したニット帽。

太い糸で編んだ、ふっくらとした弾力のある編み地が魅力です。

男女・年齢問わずにかぶれる甘すぎない模様を楽しんで。

作品A 生成りのニット帽

シンプルな生成りで、合わせる服を選ばず使えるニット帽。

ねじり1目ゴム編み、模様編み、メリヤス編み……と編み進むごとに変化する編み地構成が楽しいデザインです。

後ろの部分はスリットを作って、アクセントに。

この部分だけ往復に編んでいます。

作品B バイカラーのニット帽

作品Aと編み方は同じですが、トップの部分で色をかえて。

グレー×ブルーは男女どちらでもフィットする配色です。

かぶったときにしっかり形が決まるのがうれしいデザイン。

トップの配色がポイントです。

宇野千尋（うの・ちひろ）

ニットデザイナー。アパレル業界、糸メーカーでの勤務を経て独立。現在はウエアから小物まで、主に身につけるものを中心にしたニットデザイン・製作に携わる。手編みならではのボリューム感ある編み地と、男女問わず着られるデザインが魅力。

巻き方いろいろ アシンメトリーの三角ショール

方眼編みに模様を編み込んだ、左右非対称の三角形のショール。

首にぐるぐる巻いたり、ひと結びしたり、服装や気分によって巻き方を楽しめる、ちょっと長めのショールです。

作品A グラデーションの三角ショール

長編みと鎖編みを繰り返す方眼編みに、表引き上げ編み３目一度を編み込むと、ぷっくりとした模様が浮き上がります。

縁は鎖編みでスカラップ形に。

グラデーションの糸で編み地の色の変化も楽しんで。

作品B ブルーの三角ショール

作品Aを1号細い針で編むと、サイズがひと回り小さく仕上がります。

単色の糸の編み地は模様編みがよりくっきりと見え、スタイリッシュな印象に。

左右非対称の形を生かし、三角形の頂点を背中の中央ではなく、ずらしてもおしゃれ。

巻き方いろいろ

左右の辺の長さが違うので、ひと巻きしたり結んだりしたときに、バランスがとりやすいのがポイントです。

1 ショールを肩からかけて、左右の辺を両手に持ちます。

2 長いほうの辺を後ろに回します。

このまま短いほうの辺を前側に垂らすだけでも様になります。

3 長いほうの辺を首に巻きます。

ここでストップして、ひと巻きスタイルにしても。

4 最後に左右の辺を前側でひと結びすると、かわいい雰囲気に。

風工房（かぜこうぼう）

ニット＆クロッシェデザイナー。武蔵野美術大学で学び、独学で編み物の技術を習得。美しい配色とデザインに定評があり、国内外の雑誌や書籍、メーカーの展示会などで作品を発表。

ふんわり編む 粉雪のカウル

空から舞い降りた粉雪のように、ふんわり柔らかいカウル。

身につけていることを忘れるほどの軽さながら、首元をしっかり温めてくれます。

作品A（上）・B（下）

シンプルで洗練された形と、編み地の優しい表情が目を引くカウル（ネックウォーマー）。

輪になっているため、さっとかぶるだけで形が決まり、巻き方に迷うこともありません。

かぎ針を使って芯糸（変わり糸）を編み糸（モヘア糸）で編みくるむ、包み編みで作ります。

鎖編み、細編み、引き抜き編みで編めて、編む長さも短いため、さくっと完成します。

1玉ずつで出来るのもうれしいポイント。

作品A 白と茶色のカウル

コンパクトでかさばらないので、寒暖差が大きい時期にはバッグにしのばせても。

ノンストレスな軽さは、室内の寒さ対策にもぴったりです。

Ronique（ろにーく）

札幌市出身。幼い頃から棒針編みなど手芸に親しみながら育ち、子育てを機に独学でかぎ針編みを始める。シンプルで編みやすいパターンと、ふだん使いしやすいデザインが人気。

いくつも編みたい かぎ針編みのくつ下カバー

いつものくつ下の上に、重ねて履きたいくつ下カバー。

冷えやすい足先をふんわり包み、彩ります。

作品A（右下）・B（左上）

長編みの繰り返しで全体を編み、甲には方眼編みで左（Left）と右（Right）を表す「L」と「R」の文字を入れました。

一度、編み方を覚えたら、次は糸をかえてもう1足。

自分用にバリエーションをそろえたり、人に贈るプレゼントにしたりと、楽しみが広がります。

作品A 水色のくつ下カバー

くつ下とくつ下カバーの 組み合わせを楽しむのもおすすめ。

白で統一したコーディネートに、くつ下カバーの水色がアクセントに。

村林和子（むらばやし・かずこ）

ニットデザイナー。シンプルに見える編み地の中に、きれいに仕上がるテクニックがちりばめられ、編み上がりの美しいデザインに定評がある。

ビッグモチーフのスクエアバッグ

5枚の大きなモチーフをつないで作る、かぎ針編みのバッグ。

四角形の連なりと、ぷっくりとした花のモチーフが目を引きます。

作品A

20㎝角のモチーフを5枚編んではぎ合わせ、持ち手と入れ口は細編みでぐるりと編んで作ります。

基本的な編み方だけでできるので、かぎ針編み初心者にもおすすめ。

大きな入れ口からは荷物が出し入れしやすく、

広いまちがあるので容量もたっぷり。

作品B

糸を6色使用して、作品Aと同じ要領で編みます。

甘さと大人っぽさのバランスのとれた、配色のセンスが光ります。

柔らかな編み地は、荷物の形や持ち方によっていろいろな表情を見せてくれます。

底面も同じモチーフで、どの角度から見てもかわいらしいデザイン。

Lunedi777 泉 玉青（るねでぃなななななな いずみ・たまお）

ニット作家。転勤暮らしの中、どこでも続けられる編み物を独学で学ぶ。2007年頃からブローチやバッグ、ニット小物などの作品を販売し、手芸雑誌や企業へのデザイン提供を行う。

ヘッダー画像

撮影／白井由香里、中野博安（はおりもの、くつ下カバー） モデル／ケルクハナ、松永ちさと（はおりもの、くつ下カバー）



棒針で編む！ ジグザグ模様のはおりもの

いくつも編みたい かぎ針編みのくつ下カバー

撮影／中野博安 モデル／松永ちさと



模様編みを楽しむ 厚手のニット帽

巻き方いろいろ アシンメトリーの三角ショール

ふんわり編む 粉雪のカウル

ビッグモチーフのスクエアバッグ

撮影／白井由香里 モデル／ケルクハナ

