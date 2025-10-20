ZOZOが運営するファッションコーディネートアプリ『WEAR by ZOZO』（以下、WEAR）は、10月15日から新機能「着回し提案」を導入した。

【画像】新機能「着回し提案」の活用方法解説

新機能「着回し提案」は、ユーザーが特定のアイテムを選択すると、ファッションに特化したAIがユーザーの好みに合わせた着回しを提案する。さらに体型の悩みを登録することで、よりパーソナライズされた提案が可能となる。提案内容に合わせて、生成AIによるコーディネートのポイント解説も合わせて行われる。

「着回し提案」に用いる画像は、WEARに登録されている1,400万件以上のコーディネート画像を活用している。着用イメージが分かるほか、ZOZOTOWNの商品データとも連動しているため、そのまま購入が可能だ。

今回の機能実現には、リアル店舗「niaulab by ZOZO」で得られた知見やノウハウが生かされている。「似合う」に関するデータとWEARのコーディネート画像を組み合わせることで、今回のコーディネート提案が実現した。「似合う」を構成する要素として、「ジャンル」「味付け」「与えたい印象」「体型の悩み」の4つを特定している。今後は「味付け」「与えたい印象」を提案する機能の導入も予定だ。

現在、ZOZOはこれまで集めたデータを活用することで、ファッションに特化したZOZO独自の対話型AIエージェントの開発も進めている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）