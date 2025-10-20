東京ドームホテル、20年以上続く人気企画「北海道フェア」開催

東京ドームホテルは、スーパーダイニング「リラッサ」において、北海道庁後援のもと「北海道フェア2025」第1弾を10月1日より開催している。

北海道ブッフェの先駆けとして2003年より開催している本フェアは、現在では数多くリピーターが来店する東京ドームホテルの人気フェアとなった。

今年は、同店のシェフが1,000kmを超える北海道の地を巡り、実際に現地で味わって得たアイデアを詰め込んだ料理を提供する。

「北海道フェア」自由に盛り付けするリラッサ海鮮パフェ

第1弾を2025年10月1日〜12月19日、第2弾を12月20日〜2026年2月28日の期間で開催する。本フェア開催に伴い、シェフが道南エリアを中心に北海道の地を訪れ、多くの生産者に出会い、改めて北海道の魅力を感じながら旬の食材を厳選してきたという。函館から札幌、十勝帯広、釧路に至る旅では、紅ズワイ蟹、海鮮、メロン、カントリーホーム風景の乳製品、竹内養鶏場の白い卵「米艶」など、数多くの食材を実際目で見て、現地で得たアイディアを詰め込んだ料理となった。

北海道の素材そのままを味わう“選べる 1皿”で、さらにブッフェを贅沢にする。

ランチ限定で、「北海道産紅ズワイ蟹1肩」もしくは「北海道産ホタテ殻焼き」を一品選べる。ディナー限定では「北海道産紅ズワイ蟹1肩+いくら」もしくは 「牛ステーキと尾藤農産の雪室熟成じゃがいも『冬熟』足寄町産ラワンぶき入り味噌添え」のどちらかを選べる。

その他、鮪、鮭、甘えびなど10種類以上の食材をグラスに盛り付ける、オリジナルの「リラッサ海鮮パフェ」(ディナー限定)、竹炭を使った真っ黒な黒ザンギ･タコ･ラムの3種の「リラッサザンギバリエ」、「コーンのパンナコッタとホワイトコーンのピューレ」など多彩なメニューを用意する。

「北海道フェア」リラッサザンギバリエ

デザートでは、「リラッサ〆パフェ」「北海道産じゃがいものスイートポテト」「北海道ソフトクリーム」など充実のラインアップだ。

ブッフェ台には、現地の動画も用意し、出会った生産者の想いが伝わる工夫を行っている。

「北海道フェア」デザートも多彩

〈実施概要〉

◆期間

【第1弾】2025年10月1日(土)〜12月19日(金)

【第2弾】2025年12月20日(土)〜2026年2月28日(土)

◆場所

3F スーパーダイニング「リラッサ」

◆時間

・ランチブッフェ【90分制】平日11:30〜15:00(ラストイン14:30)土･日･祝日11:00〜15:00(ラストイン14:30)

・ディナーブッフェ【120分制】17:00〜21:30(ラストイン 21:00)

◆料金

ランチ平日一人\5,650/ 子供(4歳〜小学生)\2,150土･日･祝日 一人\6,350/子供\2,350

【2025年12月20日〜2026年1月4日】

一人\6,650/子供\2,350ディナー平日一人\7,200/子供\2,400

土･日･祝日一人\7,900/ 子供\2,600ディナー一人\8,200子供\2,600

「北海道フェア」ディナーの選べる1品