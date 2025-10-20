【GUのコラボコート】がかなり可愛い！ 店員さんがお手本♡「着回しコーデ」

【GU（ジーユー）】から登場した注目のコラボコートが「可愛い！」と編集部内でも話題に。今季らしいシルエットやディテールが光る一着は、羽織るだけでスタイリングがこなれて見えそうです。とはいえ「おしゃれだけど着こなしが難しそう……」と感じる人もいるはず。そこで今回は、店員さんのお手本「着回しコーデ」をピックアップ。デイリーにも特別な日にも使えそうなアイデアを、ぜひチェックしてみて。

細かなチェックが映える、大人顔トレンチ

【GU】「ショートトレンチチェックコート by rokh」\4,990（税込・セール価格）

今季トレンドのクラシカルなムードにぴったりな、【 rokh（ロク）】とのコラボトレンチ。 細かなチェック柄がさりげなくトラッドな雰囲気を演出。立体的な袖のフォルムや後ろ裾のギャザーが生み出すコクーンシルエットが、今っぽさを添えてくれます。ショート丈ならではの軽やかさで、ワイドパンツやハイウエストボトムとも好相性に決まりそう。

ジーンズには甘さを添えて、ラフすぎないスタイルに

コラボコートにデニムを合わせた、大人カジュアルな装い。袖をまくってレースをちらりとのぞかせるひと手間が、シンプルな着こなしに奥行きを加え、さりげない華やぎを添えます。短丈ならではの脚長効果が期待でき、ラフなデニムスタイルもバランスよい仕上がりに。足元はボリュームのあるシューズで重心を下げると、全体がよりこなれて見えます。

コートの色味で、オールブラックを優しげに更新

すとんと落ちるリブワンピースに、ショート丈のトレンチを重ねて奥行きのあるシルエットに。シンプルなワンピーススタイルも、丈感のメリハリをつけることで一気に洗練され、スタイルアップまで狙えそうです。オールブラックにコートのブラウンが映えて、女性らしさをプラス。ダークブラウンのバッグとリンクさせれば、今っぽい統一感のある着こなしが完成します。

よそ行きシーンにもぴったりなセットアップスタイル

同素材のトレンチスカートを合わせたセットアップスタイルは、全体にまとまりが生まれて装いをワンランク上に見せてくれそう。ラップ風のデザインが縦ラインを強調し、すらりとした印象に。袖をくしゅっとまくって抜けをつくれば、かっちりしすぎず今っぽいこなれ感も加わります。足元はロングブーツで重心を下げて、秋らしい季節感を楽しんで。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K