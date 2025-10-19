今週のいて座は「美的センスが急上昇」！ 12星座別・10/20〜10/26のラッキーデーと要注意デー

10/20（月）〜26（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

🤝 牡羊座：24日（金）は「重要な共通点から仲良くなる」

牡羊座のあなたは、知り合ったばかりの人と急速に仲良くできる1週間です。とくに24日（金）には、人生が混ざり合っていると感じるぐらいに重要な部分で共通点が見つかるでしょう。

また、お金に関してはあとで買えばいいやと思っていたものを逃してしまいそうな星回りです。23日（木）は、一期一会の瞬間を見逃さないようにしましょう。

牡羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 牡牛座：25日（土）は「コミュニケーションにズレがありそう」

牡牛座のあなたは、整理整頓の神様が味方をしてくれそうな1週間です。書類のお片付けさえしっかりしていれば、圧倒的な処理能力で仕事をこなすことができるでしょう。

しかし、人間関係では1つのコミュニケーションにズレがありそうな1週間です。25日（土）には、「あの話どうなったの？」と聞かれても、どの話かわからないなんてことがあるかもしれません。

牡牛座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

双子座のあなたは、人間関係運が○。21日（火）は、他者に対してとても優美なダメ出しをすることができそうな予感です。厳しい言葉を選ばないように気をつけつつも、言いたいことは伝えちゃいましょう♪

同時に、仕事では書類の中に潜んでいるわずかな間違いにまで意識が向きそうな1週間です。23日（木）は、小さすぎるツッコミをしてウザがられないように気をつけましょう。

双子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 蟹座：24日（金）は「仕事の方向性が大幅に広がる可能性アリ」

蟹座のあなたは、熱意をこめてプレゼンすることで、大きな役を任されることになりそうな1週間です。24日（金）は、仕事の方向性が大幅に広がる可能性を秘めています！

さらに、自己投資に関する運気が上昇するときですが、今使ったお金が返ってくるまでにはかなりの時間がかかりそうです。22日（水）は、節約をしすぎないように気をつけてください。

蟹座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💰 獅子座：24日（金）は「昔欲しかったものと再開する」

獅子座のあなたは、ずっと探していたものが見つかる予感です。24日（金）は、再会運が上昇します。昔欲しかったけれど買えなかったものを見かけたら、もぎ取るように買っちゃいましょう。

一方で、仕事はコピー機のトラブルなど、バックエンドを支えるお道具に不調が起こりやすいときです。21日（火）は、機械トラブルを見越した予定作りをしてください♪

獅子座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💰 乙女座：24日（金）は「未来に向けて直感を信じると◎」

乙女座のあなたは、ずっと気になっていた株が値上がりをしているのに気づくなど、逃した投資にばかり目がいきそうな1週間です。24日（金）は、未来に向けて自分の直感を信じると吉です。

また、うっかり言い過ぎてしまうことがないように、優しい気持ちで人と接することが大切なときです。とくに20日（月）は、関わるすべての人が泣く直前だと思って優しくしましょう♪

乙女座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 天秤座：20日（月）は「新しい動きに備えて情報収集」

天秤座のあなたは、エビにとっての天ぷらくらいに、あなたと相性のよい活躍の舞台が見つかりそうな1週間です。新しい動きを起こすなら20日（月）に情報収集しましょう♪

同時に、人との関係が近くなりすぎるとイライラしてしまう1週間です。あえてほどよい距離をあけることを心がけましょう。特に26日（日）は親しき仲にも礼儀ありです。

天秤座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💼 蠍座：23日（木）は「自分の感受性を信じて関わる人を選んで」

蠍座のあなたは、お仕事における選択を利益優先の合理的判断ではなく、好きピ優先の感情的判断にすると結果的にいいことが起こります。23日（木）は自分の感受性を信じて関わる人を選びましょう。

お金については、財務諸表をチェックする能力よりも冷蔵庫の中の賞味期限をチェックする力のほうが大切な1週間です。22日（水）は、食に関する無駄づかいがでやすいので気をつけてください。

蠍座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🎉 射手座：25日（土）は「美的センスが急上昇！」

射手座のあなたは、創作に関する趣味が大変盛り上がる1週間になりそうです。25日（土）は、美的センスが急上昇して、素敵なアートを生みだすことができるでしょう。

仕事においては、面倒な資料作りを楽しもうと思って一生懸命にやっていると、結果的に沼にはまり膨大な時間がとけてしまいそうです。22日（水）は、ほどほどを大切にしてください♪

射手座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

🤝 山羊座：24日（土）は「味方を増やすことができそうです」

山羊座のあなたは、あなたの心に潜んでいる少数派意見を、誰かが強めに賛同してくれるときです。24日（金）は、味方を増やすことができそうです♪

また、払い忘れたままになっているお金がないか、慎重にチェックすることが重要なときです。21日（火）は、思いがけない「年貢の納めどき」があるかもしれません。

山羊座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

水瓶座のあなたは、人間関係運が好調。近くにいる人が、いつもより多くため息をつくようになったらそれはあなたに対する信頼の証です。21日（火）は、人の相談に乗ってあげることを厭わないでください☆

また、光熱費や食費のささやかな変動に一喜一憂するよりも、大きなお金の出入りをにらみましょう。とくに26日（日）は、大口の無駄づかいをしてしまうおそれがあります。

水瓶座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

💰 魚座：14日（火）は「金運が急上昇」

魚座のあなたは、人間関係運が○。24日（金）は、地球の裏側の人に向ける優しさや、動植物の保護のために苦労しましょう。本当の意味での利他的な行動が、あなたの周りに愛の旋風を引き起こします。

さらに、仕事ではとっくに解決してたと思っていた問題と、もう1度向き合うべきときです。22日（水）は、過去の解決策の甘かった部分を再修正することが幸運の種です。

魚座のあなたへのお告げ 🔮

ほかの星座もチェック 👀

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

x