¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÆÆ£¾ÍÂÀ¡Ê39¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û5Ç¯±Û¤·¤Î·ëº§¼°¡¢Âè2»ÒÃÂÀ¸¡ÄÀÆÆ£¾ÍÂÀ¤¬¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊó¹ð
¡¡ÀÆÆ£¤Ï¡ÖÆþÀÒ¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¡£ÀèÆüÌµ»ö¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»²Îó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ä²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡¡¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½é¤áº¢¤ËÂèÆó»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤éÄï¤¬½ÐÍè¤¿´ò¤·¤µ¤ËÆü¡¹¼ê¹Ó¤¤²Ä°¦¤¬¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆü¡¹¤Î²Ä°¦¤¬¤ê¤ËÂÑ¤¨¡¡²æËý¶¯¤¯Äï¤â¾¯¤·¤Ä¤ÅÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²4¿Í¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÍÂÀ¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë2021Ç¯¤Î½©º¢¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷ÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡£ÁÐ»Ò¤ÎÀÆÆ£·ÄÂÀ¤Ï18Ç¯9·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤·¡¢21Ç¯8·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¼¡½÷ÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
