長澤まさみと「5回くらいキスをした」、かつてのイケメン双子俳優が回想ナリナリドットコム

長澤まさみと「5回くらいキスをした」、かつてのイケメン双子俳優が回想

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 斉藤祥太が13日のABEMAの番組で、長澤まさみと5回ほどキスをしたと語った
  • 「キスできると思っていたら(スタッフに)おでこですと言われて」と告白
  • 「口がいいじゃないですか?ねえ?草なぎさん」と突如話題を振った
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