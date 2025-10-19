記事のポイント マカオ政府の経済多元化戦略「1＋4」の一環として開催され、観光とクリエイティブ産業の融合を推進する。 テーマ「Fashion Voyage」では、マカオ発デザイナーが伝統工芸と最新技術を融合したショーを展開する。 香港・深圳・広州などGBAとの連携を強化し、学生・AI・サステナブル技術による越境コラボを実現する。

大型カジノや歴史的建造物で知られるマカオで、地域最大のファッションイベント「マカオファッションフェスティバル2025（Macao Fashion Festival 2025／以下MFF2025）」が10月22日から25日まで開催される。16回目を迎える今回は「Fashion Voyage（時尚旅程）」をテーマに、マカオ、香港、深圳、広州などグレーターベイエリアを中心としたデザイナーやブランドが集結。伝統工芸と最先端技術を融合したショーが披露され、マカオのファッション産業の「今」を世界に発信する。

経済多様化戦略「1＋4」を後押しMFFは、マカオの非営利団体であるマカオ生産力技術移転センター（CPTTM）と招商投資促進局（IPIM）の共同主催。マカオ特別行政区政府が掲げる経済多元化戦略「1＋4」のうち、MFFは「観光＋文化・クリエイティブ産業」の推進を担う重要なイベントとして位置づけられる。ファッションショーや展示を通じて、地元ブランドの発表の場を提供するとともに、アジア各地域の業界関係者との交流・商談の機会を創出。若手デザイナー育成や、文化産業の国際的発展を後押しする。テーマは「Fashion Voyage」2025年のテーマ「Fashion Voyage（旅するファッション）」に込めたのは、マカオ発のオリジナルブランドが表現する鮮やかな世界へと来場者を誘うイメージだ。サンプル製作作品コンテストの受賞デザイナーによるショー「スタイル・エンカウンター・モーメント（Style・Encounter Moment）」や、マカオファッションデザイン産業協会（MFDIA）の所属デザイナーたちによる合同ショー「ライト・オブ・マカオ・デザイナーズ（Light of Macao Designers）」などを通じ、マカオ発のデザイナーやブランドが持つ独創性やクラフツマンシップを表現する。そのほか、花とファッションを融合したショーや、子ども向けファッションショー、ロボットとファッションを組み合わせたパフォーマンスなど実験的なコンテンツも用意する。GBAとの連携と越境コラボレーションMFFの特徴のひとつが、グレーターベイエリア（GBA）との産業連携強化だ。「グレーターベイエリア・ファッションパレード（Greater Bay Area Fashion Parade）」では、香港、深圳、広州などから招かれたデザイナーが、伝統素材やサステナブル技術を取り入れた最新コレクションを披露する。GBA全体での次世代育成にも力を入れており、CPTTMと香港のファッションファームファンデーション（Fashion Farm Foundation）による学生コレクションでは、香港理工大学、HKDI、深圳職業技術大学など、6つのデザイン教育機関の学生作品を展示する。さらに、マカオの学生と香港ブランドZIOとの協業によるAIを取り入れたSFファッションも発表する。注目の参加デザイナー・ブランドマカオからは、デミ・ディン（Demi D）やコニー・ウォン（C/W COLLECTIVE）、エラ・レイ（ella épeler）、NO.42（ヴィーナス・トウ、オフィリア・ヴォン）、GELEE（マン・テン・レオン）など参加。GBAからは、機能性と美学を融合した香港のマックス・ツァン（IP-AXIS INDUSTRIAL STUDIO）、伝統工芸「香雲紗」を現代的に再解釈する深圳のシャオビン・ルオ、広州のシルバー・リンらが参加する。主催者によると、前回2024年では、約80ブランドが出展、4150人が来場し、オンライン視聴者数は600万人に達した。昨年のMFF2024では、香港やフィリピン、日本からもデザイナーやアーティストが参加し、異文化・異業種のコラボレーションが注目を集めたが、2025年もその取り組みを推し進め、アジア全域をつなぐ創造的ハブとしての役割を強化する。CPTTM局長のヴィクトリア・クアン氏は過去の取材で「マカオのデザイナーは中国本土と欧州文化の両方を理解する特異なポジションにある」と述べており、その立地的・文化的優位性を活かした国際的コンテンツが期待される。「Macao Fashion Festival 2025（マカオファッションフェスティバル2025」期間： 2025年10月22日（水）〜25日（土）会場： ザ・ベネチアン・マカオ（The Venetian Macao）主催： マカオ生産力技術移転センター（CPTTM）、招商投資促進局（IPIM）協力： マカオ特別行政区政府 文化局 ほか写真・文／戸田美子