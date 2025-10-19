ドジャースはシリーズ4連勝でWS進出

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。中でも話題呼んだのが、大谷翔平投手による投打二刀流の活躍。伝説が生まれた試合に、米セレブも観戦していたようだ。

大谷は初回のマウンドは先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を叩き込んだ。投手が先頭打者弾を放つのはMLB史上初。さらに4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を放ち、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発を成し遂げた。

投げては6回0/3を無失点、10奪三振の力投で勝利投手になった。歴史的な活躍でシリーズMVPを受賞し、2年連続でワールドシリーズに進出する。

数々のセレブが来場したこの試合、バックネット裏にはWNBAのレジェンド選手、キャンデース・パーカーが家族とともに訪れていたようだ。米放送局「TNT Sports」が公式X（旧ツイッター）で報道。大谷が本塁打を打つと、大喜びしている場面も映し出されている。パーカーは試合後に自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、ドジャースが投稿した大谷の活躍のポストを引用し「WOW」と添えていた。（Full-Count編集部）