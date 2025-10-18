J3È¬¸Í¤¬Áª¼ê¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ç¼Õºá¡¡³ºÅöÁª¼ê¤Ë½Ð¾ìÄä»ß¤Î½èÊ¬¡¢º¹ÊÌ°Õ¿Þ¤ÏÈÝÄê¡ÄºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÉ½ÌÀ
¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¹Ô°Ù¡×¤âº¹ÊÌ°Õ¿Þ¤ÏÈÝÄê¡¢1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤Ë
¡¡J3¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï10·î13Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö½êÂ°Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J3¥ê¡¼¥°Âè31Àá¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏÀï¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¹Ô°Ù¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö³ºÁª¼ê¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÁê¼êÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤ËËÜ¿Í¤Ø¤ÎÌÌÃÌ¤È»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤Ëº¹ÊÌÅª¤¢¤ë¤¤¤ÏÙèÙé¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íâ13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¶¯²½Ã´Åö¼Ô¤¬¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏÂ¦¤ØÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤¤¡¢Áê¼êÂ¦¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åö³ºÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÄ¾¶á1»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò·èÄê¡£¸·½ÅÃí°Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡Åö³ºÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¼«¿È¤Ï¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½èÊ¬¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Á´½êÂ°Áª¼ê¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡È¬¸Í¤Ï¡ÖÁê¼ê¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÀº¿À¤òº£¸å°ìÁØ¿¼¤¯¿´¤ËÎ±¤á¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹çÀï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë