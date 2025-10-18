手軽さが人気のクレープだけど、最近話題なのが「高級系」、「個性派」。甘いだけではない、ゴージャスな商品が増殖中！ちょっとしたご褒美にぴったり、テイクアウトして秋のお散歩のお供にも……。

【写真】お土産やお取り寄せにも向いている最新クレープ

クレープの概念を超える魅惑のラインナップ、ぜひ体験してみて。

クレープ旋風！いま大人仕様へと進化

「クレープは子どものおやつから、大人も楽しむスイーツへと進化しています。パティシエが手がける本格派や、生地にとことんこだわったシンプル派、甘さ控えめで素材を生かした、お酒にも合う“大人クレープ”が広がっているんです」

とは、スイーツマニアのさやかさん。

SNSでは花束のように華やかな“映え”系や、旬のフルーツやこだわり素材を使った贅沢なメニューも注目を集めている。

「写真に残したくなる一品が増え、テイクアウトやお取り寄せでも味わえます」

おすすめの選び方は、まず看板メニューから。

「そのお店の“顔”を知ったら、2回目以降は季節限定やアレンジに挑戦を。SNSで一目惚れした一品を目指したお出かけも楽しいですね」

専門店も続々の大人クレープ。マニアが激推しのラインナップをチェックして食欲の秋を存分に楽しんで。

PARLA（パーラ）

夜にとろける♪大人のクレープ

クレープとお酒のマリアージュを提案する専門店。ラム酒や皮ごと砕いたナッツを練り込んだ香ばしい生地に、濃厚なのに軽やかな生クリームを合わせた一品は唯一無二。2014年創業、ハイエンドクレープの先駆け。

【PARLA本店】東京都渋谷区神宮前2-10-1 TEL：03-6804-3271［https://par.la/］ 外苑前、銀座、東京駅と都内3か所に店舗を展開

クレープとエスプレッソと

香ばしさに感動！新感覚の黄金クレープ

パリパリ食感とクッキーのような香ばしさがクセになる黄金のクレープが話題。シンプルに生地のおいしさを味わえるバターシュガーはリピーター多数の人気No.1。甘系から惣菜系までそろい、コーヒーとの相性も抜群。

【クレープとエスプレッソと 表参道】東京都渋谷区神宮前4-13-20 TEL：03-6804-6040［https://www.bread-espresso.jp/shop/crepe_espresso.html］

Creperie Tirol（クレープリー チロル）

行くたびに新発見！何度も通いたくなる

東京・祖師ヶ谷大蔵の人気店。モチモチ生地と農家直送のフルーツで作る月替わりクレープが好評。季節ごとに変わる味わいと、可愛いトッピングで心まで満たされる。

【Creperie Tirol】東京都世田谷区砧8-7-17 TEL：03-6411-1594［https://creperietirol.tokyo/］

21時にアイス

夜だけの幸せ熱々パリもち食感♪

夜アイス専門店として人気の「21時にアイス」では、昨年10月からクレープも提供。パリッともっちり生地に軽やかなホイップを合わせた全6種類は、仕事帰りや散歩途中にもぴったりの夜スイーツ。

【21時にアイス 八尾本店】大阪府八尾市陽光園2-3-16 ツジタビル［https://21-ni-ice.com/］クレープ取り扱いは全国24店舗

EQUALLY（イクアリー）

芸術品のような極上の逸品を味わう

名店で腕を磨いたパティシエが手がけるカフェ。旬の果実や特製クリームを重ねた「スペシャリティクレープ」は思わずため息が出る美しさ。テイクアウトの焼き菓子は手土産にもおすすめ。

【EQUALLY】東京都世田谷区豪徳寺1-46-15豪徳寺レーベル2F TEL：090-5725-9786［https://equally-creperie.com/］

Eternity（エタニティ）

注文を受けてからカット、鮮度抜群なアート作品

花束を思わせる華やかな盛りつけが魅力のクレープ専門店。旬の果実をたっぷり使い、見た目も味も大満足。クリームやトッピングをカスタマイズして、自分だけの“マイ花束”を楽しめる。

【Eternity】広島県尾道市土堂2-2-14 TEL：0848-38-7057［https://eternity-onomichi.shopinfo.jp/］

ROCCA & FRIENDS（ロッカアンドフレンズ）

香りも味わう♪ 新感覚クレープ

包み紙まで季節ごとにかわる遊び心と、最高級食材にこだわって、生み出されるのは“香り”をテーマにしたクレープ。デリクレープは、ほんのり甘いクレープ生地とデリが相性抜群。

【ROCCA & FRIENDS】大阪府高槻市芥川町1-15-15 UIビル2F TEL：070-5431-2907［https://www.rocca-f.com/］ROCCA&FRIENDS+CREPERIEが4店舗

シノハラクレープ

主役は香ばしい生地と本物チョコ

農薬不使用の小麦粉と全粒粉で仕上げた香ばしい生地が自慢。湯煎して溶かしたチョコを使う「ホントノチョコ」シリーズは必食。サラダ系やチーズ入りの惣菜クレープもそろい、幅広く楽しめる。

【シノハラクレープ】千葉県木更津市東太田1-12-4［Instagram：＠shinoharacrepe］

La fleur（ラ・フルール）

パリッ×もっちり♪絶妙食感がこだわり

片面はパリッ、裏面はもっちりとした独自の食感が特徴。白砂糖不使用で、北海道産小麦やエシレバターを使った生地は風味豊か。季節限定や食事系など多彩なメニューも見逃せない。

【La fleur】兵庫県宝塚市湯本町1-1 TEL：0797-78-6820［Instagram：＠lafleur.takarazuka］

.neutral（ドットニュートラル）

思わず撮りたくなる映えフルーツ盛りだくさん

木次乳業の牛乳を使った自家製ジェラートや焼き菓子がそろう洋菓子店。クレープは常時3種ほどを用意。旬のフルーツを贅沢に使い、オーダー後に1枚ずつ仕上げる美しさに心もお腹も満たされる。

【.neutral】岡山県岡山市北区田中143-113 TEL：086-362-7585［https://dot-neutral.shop/］

お土産＆お取り寄せ編

MissBetty（ミスベティー）

箱を開けた瞬間ワクワク♪冷凍スイーツの新定番

手作りワッフル＆クレープの専門店「ミスベティー」。1枚ずつ手焼きしたもっちり生地に、2種のホイップとワッフル生地を重ねたボリューム満点の一品。ぽっちゃり可愛いパッケージにも癒される。

【MissBetty】［https://missbetty.net/］

公式通販サイト［https://store.missbetty.net/］

SOBAP（ソバープ）

そば粉が香るこだわりの20種

国産そば粉100％で焼き上げた香ばしい生地に多彩な具材を合わせた新感覚クレープ。20種類のフレーバーは甘系から惣菜系までそろい、小ぶりだからいろんな味を食べ比べできる。手土産にも◎。

【SOBAP】東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内1F丸の内北口改札内横 TEL：03-6665-9533［Instagram：sobap_tokyo］※時間帯や時期により商品の変更・欠品の可能性あり

シュシュクレープ ギフトショップ

テーブルが華やぐ！クレープブーケ

九州で展開する人気店。手のひらサイズのクレープをブーケのようにアレンジ。豆乳を使ったもっちり生地に、北海道産生クリームを合わせ、ギフトにも喜ばれる華やかさ。

【シュシュクレープ ギフトショップ】公式通販サイト［https://www.chouchou-crepe.jp/］

※価格は税込み（2025年10月現在）。お取り寄せは送料別です。

教えてくれたのは……スイーツマニアさやかさん●ホテルのアフタヌーンティーや話題のカフェ巡りがライフワーク。［Instagram：＠saya_happy365days2］ではヌン活情報や最新スイーツを発信。Webメディアの連載・記事監修やテレビ出演など幅広く活躍中。

取材・文／鈴木恵理子