¡Ø¿·º§¤µ¤ó¡Ù30ºÐº¹¤ÎÉ×ºÊ¡¢É×35ºÐ¤ÈºÊ5ºÐ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¡ºÊ¤ÎÊì¤Ï·ëº§ÌÔÈ¿ÂÐ¢ª¶¯¹ÔÆÍÇË¤Çº§°ùÆÏÄó½Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å0¡§55¡Ë¤Î19ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¡¢¡Ö30ºÐ°ã¤¤¤ÎºÐ¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û·ëº§¤òÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ÎÊì¤Ë¼Õºá¤È´¶¼Õ¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÉ×
¡¡º£²ó¡¢½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢30ºÐ°ã¤¤¤Î¿·º§¤µ¤ó¡£É×¤ÏMC¡¦Æ£°æ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î53ºÐ¡£ºÊ¤ÏMC¡¦°æ¾å¤è¤ê2ºÐ²¼¤Î24ºÐ¡£2¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¡£É×¤Ï»ÔÆâ¤Ç¥Ð¡¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê2¿Í¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£Æ±¤¤Ç¯¤À¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÎÊì¤ÈÉ×¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é30Ç¯Á°¡¢23ºÐ¤Î¤È¤¡£ºÊ¤ÎÊì¤¬Æ¯¤¯¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅ¹¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°û¤ßÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ18Ç¯Á°¡¢ºÊ¤ÎÊì¤¬¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ºÊ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þÉ×¤Ï35ºÐ¡¢ºÊ¤Ï5ºÐ¡£ºÊ¤¤¤ï¤¯¡ÖÍ·¶ñ¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÇÍ·¤ó¤Àµ²±¤À¤±¤¢¤ë¡×¡£°ìÊý¤ÎÉ×¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÈÍ§¿Í¤ÎÌ¼¡É¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£ºÊ¤¬Êì¿Æ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É×¤¬±Ä¤à¥Ð¡¼¤È½µ3²ó¤Û¤É¹Ô¤Íè¤¹¤ë´Ø·¸¤Ë¡£ºÊ¤ÎÊì¤â´Þ¤á3¿Í¤ÇÄ«¤Þ¤Ç°û¤ß¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢¤ëÃç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤Îø°¦´¶¾ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¾µ¡¤ÏºÆ²ñ¤·¤ÆÌó9¥ö·î¸å¡£±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÎÊì¤Ïµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾ÆÆù²°¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿É×¤¬¤Û¤ÜÌµ¸À¡£¡ÖÌµ¸ý¤Ê¥¯¥Þ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤·¤¿ºÊ¤Ï¡¢SNS¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òºÜ¤»¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤ë¤Ê¤É¡È¿ä¤·³è¡É¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éËè½µ¿©»ö¤Ø¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÊ¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ö¹¥¤¹¥¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¯¤ë¡£Åö½é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿ä¤·³è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢3¥ö·î¤Û¤É¤¬·Ð¤Á¡¢É×¤Ë¡ÖÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¥¤¥ä¤À¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¡Ö¹¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇºÊ¤«¤é¡Ö»Å³Ý¤±¤¿¡×¡£
¡¡¤¤¤¶¸òºÝ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤¿É×¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÎÊì¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ø¡£¤·¤«¤·Êó¹ð¤è¤êÁ°¤Ë¡¢ºÊ¤¬¡Ö»ä¤¿¤ÁÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ï¶Ã¤¤Ç¸Ç¤Þ¤ê¡¢¡ÖÉ×¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Î¥ê¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¤¹¤®¤ëºÊ¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ï¡¢¸òºÝ¤³¤½µö¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¸òºÝ¤«¤é1Ç¯¸å¡¢É×¤¬²æËý¤·¤¤ì¤º¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡£¡ÖÆþÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤«¤Í¤Ð¡×¤ÈºÊ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤Î1·î1Æü¡¢¶¯¹ÔÆÍÇË¤Çº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÊì¤Ë¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ÈÀÀ¤¤¤Î¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡£
