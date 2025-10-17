女性7人組アイドル「ドラマチックレコード」のメンバー・朝比奈里茉が「事務所との専属マネジメント契約及びグループ活動規約に反する行為が確認されました」として、グループを脱退することを17日、同グループの公式Xで発表した。

「朝比奈里茉に関しまして」として、「この度、メンバーの朝比奈里茉につきまして、事務所との専属マネジメント契約及びグループ活動規約に反する行為が確認されました」と伝えた。

この行為により「運営といたしましては、事実関係を慎重に確認し本人とも協議を行った結果、規約違反の内容は極めて重大であり、今後グループの一員として活動を継続することは困難であると判断いたしました」とし「つきましては、本日をもちまして朝比奈里茉はグループを脱退し、当社との専属契約も終了する運びとなりました」と脱退を発表した。

朝比奈は今年7月に加入したばかりで、わずか3カ月での脱退となったことに「日頃より応援してくださっているファンの皆さまならびに関係者の皆さまには、このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。また「勝手ではございますがこの件に関してメンバーへの問い合わせ等はお控えいただきますようお願いいたします」などと伝えた。