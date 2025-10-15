Image: NASA via Gizmodo US

宇宙の歴史は、途方もなく長い。

火星と木星の軌道の間には、小惑星帯と呼ばれるリング状の領域があり、太陽系の宇宙岩石の大半がここに存在します。小惑星帯が誕生したのは、太陽系ができたのと同じ頃。木星の重力の影響で惑星になりきれなかった残留物質から形成されました。

過去46億年にわたり、木星は重力共鳴（小惑星の軌道が木星・土星・火星の軌道と一致する領域）を通じて小惑星帯を形作ってきました。この共鳴により、小惑星は太陽系内部、あるいは木星軌道に向かって外側へ放り出されます。

一方、脱出できなかった小惑星は、小惑星帯内で他の星と衝突を繰り返し、砕け散りながら徐々に粉塵と化していきます。そのため、小惑星帯はゆっくりと消滅の一途をたどっているのです。

ウルグアイ共和国大学の惑星科学者フリオ・フェルナンデス氏率いる研究チームは、小惑星帯の減少速度を推定するあらたな研究を発表しました。査読前の論文を投稿・公開するプレプリントサーバー、arXivで公開中の研究結果によると、衝突が活発な領域では100万年ごとに質量の約0.0088%が失われているといいます。

消滅現象の進み方は、超スローペース

衝突活動が活発な領域とは、衝突や力学的放出が頻繁に繰り返される小さな星のことで、セレス、ベスタ、パラスといった原始的な巨大天体を除く、ほとんどの小惑星がこれに該当します。100万年で0.0088%消滅する、といわれても「たったそれだけ…？」と思われるかもしれませんが、ちりも積もれば山となるわけで。

フェルナンデス氏らは、35億年前の小惑星帯の質量は現在の50％以上大きく、現在の2倍の速度でその質量が失われていたと推定しています。研究者によると、この推定値は地球と月に小惑星が衝突する確率とも一致するとのこと。

失われた小惑星はどこへ行くのでしょうか？ 研究者の計算によれば、約20%は宇宙空間へ逃れ、地球軌道に入り込んで流星として大気圏に突入することもあります。残りの80%は隕石の塵となり、黄道塵雲（太陽系内部で太陽の周りを周回する厚い円盤状の塵の雲）へと流れ込みます。

小惑星帯はいつか完全に消滅するのか？

過去の研究によると、現在の小惑星帯全体の質量は月のわずか3％程度と推定されています。それでも、粉砕や力学的放出だけで小惑星帯が完全に消滅するには、さらに何億年もの年月を要します。おそらく、約50億年後に起きると言われる太陽の死のほうが先に訪れるでしょう。

この研究の意義は、ある重要な疑問への答えを提供している点です。それは、「小惑星帯からは、地球に衝突する可能性のある宇宙岩石がどの程度の頻度で放出されているのか？」というもの。

さらに、過去にさかのぼって力学的放出率を推定することで、地球の表面が衝突によってどのように形成されたのか、という歴史を掘り下げるのに役立つデータを算出することができるのです。