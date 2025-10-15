やっぱ“即・こなれ”にはコレ！？【40・50代】に猛プッシュ♡「レイヤーヘア」

大人世代のヘアスタイルにこなれ感が欲しいなら、髪に自然な動きを生むレイヤーカットがおすすめ。重さを残しつつ軽やかに見せたり、顔まわりをやさしく包み込んだりと、印象をコントロールしやすいのが魅力です。今回は、フリーランスの美容師@osm1019さんのInstagram投稿から、トレンド感と上品さを兼ね備えたレイヤーヘアを厳選してご紹介します。

フェミニンに揺れるピンクブラウンのミディアムレイヤー

ピンクブラウンが柔らかく映えるミディアムレイヤーです。ベースを外にワンカール、トップはナチュラルに内へ入れることで、程よい丸みと動きが生まれます。毛先を軽くしすぎず、あえて適度な量を残しているから、エッジが控えめでフェミニンな雰囲気に仕上がっています。

グレージュで叶える柔らかボブレイヤー

こちらは大人可愛いボブレイヤースタイル。ベースは軽やかな外ハネで、トップにはふんわりとしたボリュームをもたせています。その丸っとしたシルエットは、まるで空気を含んだような柔らかな雰囲気に。グレージュのまろやかな色味が光をやさしく反射し、抜け感のある雰囲気を漂わせます。

艶とくびれが映える！ 透明感ブラウンのミディアムレイヤー

ワンレン風のミディアムレイヤーです。トップの毛先が絶妙な位置でおさまることで、自然なくびれを作っています。透明感のあるブラウンで艶が際立ち、ほんのり外ハネする毛先でこなれ感もプラス。上品さとナチュラルな抜け感が合わさった、程よくモードなスタイルです。

まろやかブラウンのナチュラルミディアムレイヤー

こちらも一見ワンレン風ながら、さりげないレイヤーが動きを引き出すミディアムスタイル。プツっとしたカットラインが、上品さを感じさせます。まろやかなブラウンが肌なじみよく、女性らしい柔らかな印象に。作り込みすぎない自然体の質感が、大人の余裕を漂わせます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里