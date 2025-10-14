この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「涼しい所に行かない？」東京・埼玉を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、その始まりとなった犯人の言葉

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【宮粼勤事件】 チャプター1 東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件発生」と題した動画を公開。1988年から1989年にかけて日本中を震撼させた凶悪事件の始まりを、現地レポートを交えて解説した。



ナナジャパ氏はまず、この事件が4人の幼女が犠牲になった「東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件」であり、犯人の名から「宮粼勤事件」とも呼ばれることを紹介。犯人の宮粼勤について、「平成最悪のシリアルキラー」と称される人物であると位置づけた。シリアルキラーとは、一定の期間を空けて複数の殺人を犯し、被害者に共通点が見られるなどの特徴を持つ犯罪者を指すという。



事件の始まりは1988年8月22日。埼玉県入間市に住む4歳のAちゃんが、「友達の家に遊びに行く」と言って出かけた後、行方不明になった。ナナジャパ氏によると、犯行現場はAちゃんの自宅近くにある歩道橋。宮粼は偶然通りかかったAちゃんに対し、8月の暑さを利用して「涼しい所に行かない？」と言葉巧みに誘い出し、車に乗せた。



宮粼はAちゃんを乗せた車で、自宅から10分ほどの距離にある東京都あきる野市の山林「日向峰」へ向かい、そこで犯行に及んだ。さらに常軌を逸しているのはその後の行動である。犯行の翌日、宮粼は再び現場に戻り、遺体にわいせつ行為を行い、その様子をビデオで撮影したという。この異常な行動こそ、後に彼が「平成最悪のシリアルキラー」と呼ばれる所以の一つとなった。この後、約1ヶ月半後には第2の事件が発生し、犯行はエスカレートしていく。