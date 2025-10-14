¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×Hey! Say! JUMP¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡¡°ÕÌ£¿¼È¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡È°Û¾ï¤ÊÂ´¶È¡É¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¥¶¥ï¥¶¥ï
¡¡10·î13Æü¡¢YouTube¡Ø¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î¡Ø#465¡Ú¥É¥é¥¤¥Ö¡ª¡ª¡Ûµ×¤·¤Ö¤ê¤Î3¿Í¤ÎÆü¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÖÃæ¥È¡¼¥¯¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬È¯¤·¤¿°ì¸À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¤¤¤¤è¡¢²¶¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿ÍÀ¸¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÆóµÜ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÊÖ¤¹°ìËë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢»³ÅÄ¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆóµÜ¤¬¡ÖÂ¿¤¤¤è¤Í¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡×¤ÈÃ»¤¯±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ì¸«¡¢·Ú¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î¡È¸À¤¨¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£8·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆHey! Say! JUMP¤òÂ´¶È¤·¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¤½Ð¤¹»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¡Õ
¡ÔÍµæÆ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡Õ
¡Ô»³ÅÄ¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¿ÍÀ¸¡×¤Ã¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤ÎËÜÅö¤ËÄÁ¤·¤¤¡Õ
¡¡ÃæÅç¤ÎÂ´¶È¤Ï°Û¾ï¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥á¡¼¥ë¤ÇÂ´¶ÈÅöÆü¤Ë¡Øº£¸å¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ò¼ç¼´¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¿ô½µ´ÖÁ°¤ÎInstagram¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Øa-nation¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¸å¤Îa-nation¤Ç¤âÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢7¿Í¤Ç¸ø±é¤ò¤ä¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÀÌÛ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤Î°Û¾ï¤ÊÂ´¶È·à¤¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬È¯¤·¤¿¡È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Åª¤ËÃæÅç¤µ¤ó¤Î·ï¤ò°Õ¼±¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ã¦Âà¤ÎÆ°ÍÉ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤ï¤¶¤È±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡É¤ÈºÇÂç¸Â¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡´è¤Ê¤ÊÄÀÌÛ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¡¢»³ÅÄ¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£