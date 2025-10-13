「プロ野球 ファンスターズリーグ」ローンチ発表会 / 会話AIロボット「Romi（Lacatanモデル）」【まとめ記事】
株式会社バンダイは、試合速報連動型の新しい応援カードゲーム「プロ野球ファンスターズリーグ」を2026年3月にリリースすると発表した。本サービスは、ファミスタ風の映像とAIボイス実況によるリアルタイム速報機能と、リアルカードおよびアプリで楽しめるカードゲームを連動させた次世代の観戦体験を提供する。また、2025念10月9日よりクローズドベータテストの参加者募集を開始した。
株式会社MIXIは、“ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる”存在を目指して開発している会話AIロボット「Romi」（読み：ロミィ）の新モデル「Romi（Lacatanモデル、読み：ラカタン）」は、10月14日（火）から10月17日（金）まで幕張メッセで開催される「CEATEC 2025」に出展する。ブースでは、OpenAI社の「Realtime API」を活用した自然でシームレスな対話デモや「Web Search」機能を用いたより実用性のある会話体験など、今後実装予定の新機能を「Romi（Lacatanモデル）」を通して体験できる。
■新モデルをCEATEC 2025に出展！会話AIロボット「Romi（Lacatanモデル）」
■受注販売が決定！ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ【大阪・関西万博】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」各種を、ヘソプロダクションWEB通販サイトにて、2025年10月11日（土）11:00〜 受注販売する。受注販売における販売数量の上限はない。販売方法など詳細は以下を確認のこと。
■バッテリィズと里崎智也さんが熱狂参戦！試合速報連動型応援カードゲーム「プロ野球 ファンスターズリーグ」ローンチ発表会
■幅66cm！超ワイド座面の椅子
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ゆったりと腰掛けることができてまるで一人掛けソファのような座り心地、超ワイドな座面であぐらをかくことができる椅子「150-SNCH54LBK」を発売した。座面の幅66cm、奥行は48cmもあり、あぐらをかくことができるワイドチェア。座面には高反発ウレタンクッションを採用しており、まるでソファのような座り心地だ。耐久性にすぐれたスチールフレームを採用している。程よい風合いを醸し出すPUレザー生地を採用している。
■スマートフォン・タブレットを、12台まとめて同時に充電！USB Type-C充電器
サンワサプライ株式会社は、最大12台のデバイスを同時に充電できるUSB Power Delivery対応AC充電器「ACA-PD112」を発売した。最大20WのUSB Power Delivery急速充電に対応し、充電状態が確認できるLEDや、待機電力をカットする一括電源スイッチを搭載している。電源内蔵タイプで、安全保護機能も充実している。災害時の給電用や店頭展示用の電源としても使用できる。USB Type-C×12ポートを搭載し、スマホやタブレットを同時に充電できる。最大6台までの機器へ急速充電が可能だ。※上下ポート同時差しの場合、1ポート最大12W(5V/2.4A)までの充電となる。
