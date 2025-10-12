¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Î¤¿¤á¤Î¼·¸Þ»°¼Ì¿¿¡¡¿À¼Ò¤ÇÌµÎÁ»£±Æ²ñ¡¡ÂçÊ¬
¤Ò¤È¤ê¿Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢ÌµÎÁ¤ÇÃåÉÕ¤±¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¼·¸Þ»°¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë»£±Æ²ñ¤¬12Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»£±Æ²ñ¤Ï¸©Æâ¤ÎÍ»Ö¤Ç¤Ä¤¯¤ë2720JapanO¡¥K¡¥¥íー¥¿¥êーE¥¯¥é¥Ö¤¬µîÇ¯¤ËÂ³¤³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤òÄü¤á¤ë²ÈÄí¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢10ÁÈ¤Î²ÈÂ²¤ËÃåÊª¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤«¤éÃåÉÕ¤±¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¼·¸Þ»°¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¤â»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊô»Å³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£