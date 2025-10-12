¡Ö¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÀ¤ë¹¬¤»¡×¤Ã¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¥¢¥ì¥óÍÍ¤Î¡È°µ¶¯¤á¡É¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤¬¥°¥µ¥Ã¤È»É¤µ¤ë
²Ú¤ä¤«¤Ê³°¸«¤È¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÊª¥Þ¥À¥à¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥óÍÍ¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÀ¤ë¹¬¤»¤ò¤¢¤¨¤ÆÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÂçÃÀ¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¼çÄ¥¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤Û¤¶¤¯¥¡¥ó¥¿Ã£¤Ø¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÀ¤ë¹¬¤»¤Ë
ºá°´¶¤òÊú¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö²¿¤¬¹¬¤»¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¹¬¤»¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤Î¤è¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¿Í¤ò½³Íî¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤À¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤è¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤è¡£¼«Ê¬¤È¥¥ã¥é¤«¤Ö¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÉÔ¾Í»ö¤òµ¯¤³¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¤é¡ÖºÇ¹â¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ö¤¶¤Þ¤¢¡£»ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤À¤«¤é°Õ³°¤È¡¢º£¹¬¤»¤Î¶Ë¤ß¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ï¤è¡£
¡¡¥î¥¿¥¯¥·¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡¢ÁêÂÐÉ¾²Á¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¼«Ê¬¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î¿Í¤è¤ê¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹¬Ê¡¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¤¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÁêÂÐÉ¾²Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤½¤ì¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
¡¡¤½¤Î¹¬¤»¤¬¸½Âå¤Ï¡ÈÍµÊ¡¤Ê¹¬¤»¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¹¬¤»¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤è¤Í¡£
¡¡º£¤Ã¤ÆÁ´Éô¤¬º¹ÊÌ²½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èô¹Ôµ¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¶â»ý¤Á¤ÏÍ¥²í¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¹Ô¤±¤ë¥¥í¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿¸¶Ê¸¤Ç¤Ï¡Ö¥¥í¡×¤ÏÁÈ¤ßÊ¸»úÉ½µ¡£¥¢¥ì¥óÍÍ¤Ï¡¢¡Ö¡Á¤À¤±¤É¡×¤Î°ÕÌ£¤ÇÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢ÉÏË³¿Í¤Ï¶¹¤¤¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤è¤Í¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤â¤½¤¦¡£ÉÏË³¿Í¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥ë¡¼¥à¡¢¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶èÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²¿¤â¤«¤â¡£
¡¡¤À¤«¤é¸½Âå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÁêÂÐÉ¾²Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ï¡£»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëKARA¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¹¬¤»¤Î°ì¸Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤À¤È»×¤¦¤ï¤è¡£¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¸¤ã¤¢ÅÚ¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤é¹¬¤»¡¢¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦KARA¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤À¤«¤é¡¢¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ëÁêÂÐÉ¾²Á¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤è¡£
