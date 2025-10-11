映画評論家ビニールタッキーさん死去 妻が報告「見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ」
映画評論家のビニールタッキーさんが10日に亡くなった。公式Xが11日に更新され、ビニールタッキーさんの妻が報告した。
【Xより】突然死…映画評論家ビニールタッキーさん死去 妻の報告全文
Xでは「ビニールの妻です。突然のことで信じられずにいますが、昨晩、夫が亡くなりました。見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ、緊急搬送されましたが、帰らぬ人となりました。試写や原稿依頼等でお世話になっている方に連絡する術がなく、ここでのお知らせになってしまい申し訳ありません」と伝えた。
ビニールタッキーさんは、映画宣伝ウォッチャーとして、数々の記事を執筆。さまざまな映画の魅力を発信していた。
【Xより】突然死…映画評論家ビニールタッキーさん死去 妻の報告全文
Xでは「ビニールの妻です。突然のことで信じられずにいますが、昨晩、夫が亡くなりました。見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ、緊急搬送されましたが、帰らぬ人となりました。試写や原稿依頼等でお世話になっている方に連絡する術がなく、ここでのお知らせになってしまい申し訳ありません」と伝えた。
ビニールタッキーさんは、映画宣伝ウォッチャーとして、数々の記事を執筆。さまざまな映画の魅力を発信していた。