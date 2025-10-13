この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」がYouTubeで「【テスラオーナーが新型リーフ試乗!】B7の価格は518万円〜 正直な感想。加速･航続距離･静粛性･安全装備などレポート! 良い点･残念な点は? 国産BEVとしてオススメできるか?」と題した動画を公開。フルモデルチェンジした日産の新型電気自動車（EV）「リーフ」の走行性能や先進機能について、詳細な試乗レビューを行った。



動画で試乗されたのは、78kWhの大容量バッテリーを搭載する上位グレード「B7 G」。ワンソク氏はまず、大幅に進化した走行性能に注目する。新開発された「3in1 EVパワートレイン」は、インバーター、モーター、減速機を一体化することで小型化と静粛性を両立。ワンソク氏はその走り出しを「めっちゃシルキーに走り出しますね」と高く評価した。さらに、ねじり剛性が86%も向上したという新プラットフォームにより、コーナリングでも「全然ボディがシェイクされることない」とその安定性に驚きを見せている。



また、新型リーフの目玉機能として、運転支援技術の進化を挙げた。特に、高速道路でのハンズオフ運転を可能にする「プロパイロット2.0」の搭載は大きなトピックである。さらに注目すべきは、トヨタの「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」を超える可能性を秘めた新機能「インテリジェント ディスタンスコントロール」だ。クルーズコントロール非作動時でも、先行車との距離に応じて減速支援を行い、先行車が停止した場合は自車も完全停止までサポートするという。この機能にワンソク氏は「これは一般道走行が待ち遠しい！」と期待を寄せた。



航続可能距離はXグレードで702km、今回試乗したGグレードでも685kmを達成。150kWの急速充電器なら15分の充電で250〜300km走行可能になるなど、EVとしての基本性能も大幅に向上している。ワンソク氏は、走行性能、先進機能、実用性の全てにおいて進化した新型リーフを「これはいい乗り物だわ」と総括し、国産EVの新たなベンチマークとなりうる一台であると結論付けた。