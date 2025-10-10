味つけはめんつゆだけ！ 豚バラときのこのうまみが広がる「たっぷりきのこのレンジおこわ」【料理家さんのとっておきレシピ】
今日ご紹介するのは、料理研究家・みないきぬこさんのとっておきレシピ。
「おこわは実は電子レンジでもおいしく作れるので、火を使いたくない日はとくに重宝します。味つけがめんつゆだけでいいのもラクなポイント。もち米にうるち米をプラスすると、粘りが抑えられ、少し軽い仕上がりになりますよ（みないきぬこさん）」
秋のきのこをたっぷり使った手軽なレンチンおこわ、ぜひお試しください！
▶教えてくれたのは…
みないきぬこ さん
料理研究家、フードコーディネーター。女子栄養大学卒業後、料理研究家の枝元なほみ氏のアシスタントを経て独立。雑誌やテレビ、広告で活躍する一方、母校では非常勤講師として講義も行っている。著書に「はじめての電気圧力鍋 毎日使える絶品レシピ」（家の光協会）、「はじめてのストウブ-素材別シンプルおいしいレシピ」（池田書店）など。
Instagram @minaikinuko
■「たっぷりきのこのレンジおこわ」
レシピのポイント
・うるち米２：もち米１の割合で混ぜるのがおすすめ
・もち米は芯までふっくら仕上げるため、炊く前の浸水を必ず行って
・レンチンの途中で一度取り出して混ぜる際は、水分がシャバシャバの状態でも問題なし！ 再度レンチンし、蒸らすことでおいしく炊きあがる
【材料・4〜5人分】
豚バラ薄切り肉…120g
きくらげ(乾燥) …2g
まいたけ…小1パック(約80g)
にんじん…30g
しょうが…1/3かけ
もち米…100g
米…200g
めんつゆ(3倍濃縮) …大さじ2
【作り方】
1. もち米と米は合わせて洗い、ざるに上げ、水けをしっかりきる。直径22cmの耐熱ボウルに入れ、めんつゆと、水1と3/4カップを加え、約30分浸水させる。
2. きくらげは水につけてもどし、まいたけ、豚肉とともに大きめの粗みじん切りにする。にんじんは1cm角に切り、しょうがはせん切りにする。
3. １に２をのせ、ラップをかけて10分レンチン(600W)する。取り出して全体を混ぜ、平らにし、ラップをかけて再度5分レンチンする。
4.取り出してそのまま約10分蒸らし、さっくりと混ぜる。器に盛り、好みで万能ねぎの小口切りを散らす。
（1人分307kcal、塩分0.9g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
文＝斉藤久美子
