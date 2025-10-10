昨今、移民やイスラム教徒との共生についてネットには多数の意見が書き込まれているが、その中でも大きかったのが、福岡県北九州市におけるイスラム教徒児童に対する「ハラール給食」だ。

【写真】筆者が取材に行ったアフガニスタン・パキスタンでの食事の風景

市民から「ハラール給食」を導入してほしい、という陳情が2023年にあったことがきっかけだ。ハラールとはイスラム教の教典に反する豚肉や酒などの食材を使わないこと、肉類は教典にのっとった締め方をすることである。

北九州市役所は「ハラール給食」は否決したものの、豚肉など28種のアレルゲンを含まない献立の「にこにこ給食」を提供。今回話題になったのは「酢豚」ではなく「酢鶏」を出したことである。「わずか19人のイスラム教徒児童のために4万人児童に影響させたのか！」「弁当を持たせればいいだろ」的な意見が多数ネットには書き込まれたうえに、北九州市役所には1000件超の抗議が寄せられた。【中川淳一郎／ネットニュース編集者】

給食をやめてもいいのでは

正直、市役所に抗議電話をしても業務妨害にしかならないと思うのだが、この件については日本の伝統である小学校給食の限界を示してはいないだろうか。給食をめぐっては、2012年、東京都調布市で乳製品アレルギーを持つ小学5年生女児がチーズ入りのチヂミを誤って食べてアナフィラキシーショックで亡くなったことが思い出される。

学校側も事前にその月の献立を保護者に渡しており、アレルギー反応があるメニューが出る場合はそれを食べさせないなどの配慮をしていた。だが、人間に完璧はなく、ミスは起きてしまい悲劇は起こる。

私のような52歳男の小学生時代、アレルギーを理由に学校給食を配慮する例は見られなかった。アレルギー児童が増えたのか、多様性を重視する方向になったのかはよく分からないが、もう学校給食はやめていいのではないか。

公立中学校だって弁当持参だったわけで、小学生でも弁当でよかろう。給食という一律のメニューを提供することで、アレルギー反応を持つ児童や宗教上の忌避がある児童を苦しめることになるのならいっそやめてよいのでは。

そう思うようになったのは、私自身のアメリカの公立中学・高校での体験が大きい。昼食はカフェテリアで食べるのである。小学校でもカフェテリアはあった。カフェテリアは、自ら食べるものを選ぶ場所である。班ごとに席をくっつけて同じものを食べる、なんてことはなく、1人で食べるか、友人の姿が見えたらそこで食べる。私の通った高校では以下に挙げるようなメニューだった。恐ろしいことに毎日同じものしか出さないのだ。そして、すべての食べ物に値段がついていた。また、カフェテリアの外にはコカ・コーラとペプシの自販機があり、それを飲むことも可能だった。メニューは以下の通りである。いずれも1988〜1992年の話だ。

・「今日のランチ」（マカロニチーズやポークビーンズ等＋パン＋牛乳orオレンジドリンク）→$1 ※これが基本のランチである

・ピザ＋サラダ＋牛乳orオレンジドリンク→1ドル

・ローストビーフチーズサンド→95セント

・チョコレートチップクッキー→30セント

・ブラウニー→45セント

・ポテトチップス→30セント

・ハムサンド→1ドル

・牛乳とオレンジドリンク→15セント

規律は遵守した上で…

このように、カネを払うことによって生徒個々人が食べるものを選択できたのだ。学内にはヒジャーブをかぶったイスラム教徒の女子生徒もいたが、彼女もカフェテリアで食べられるものを選び、カネを払って食べていた。

そろそろ日本もこのようにしてはいかがだろうか。児童・生徒の選択制にして、学校や自治体に何かあった時の責任は負わせないという考え方だ。給食費を一律に徴収するのではなく、自分の食べたいもの・信教に合うものを選んで食べる。今回北九州市にクレームをした人だって、イスラム教徒生徒の信仰の自由を否定したかったわけではないだろう。

「なんで、声の大きい人に全体が合わせなくてはいけないのですか？」

それだけの感覚であろう。だが、こうした声を上げる人は今や日本では「レイシスト」扱いになる。ただ、「郷に入っては郷に従え」という言葉が日本にはあるわけだ。期間は約3週間と短かったものの、私は911テロの後、パキスタンとアフガニスタンに取材に行った。

その時、仮に私が「羊肉を食べることはできず、成人男性は酒を毎日飲まなくてはならない宗教」というものの信者だったらこの3週間はキツいものだっただろう。何しろ、毎日のように羊肉しか出ないのである！ 酒については、目的の取材が完遂した後、ビールを飲みたかったので同じホテルに滞在していたスウェーデンのジャーナリストに闇ビールを買えないかと聞いたところロシア製ビールを売る書店を教えてもらえただけなのだから。

この時飲んだビールのウマかったこと！ しかし、私はアフガニスタンとパキスタンの宗教上の規律は尊重した。「なんで豚肉を出さないんだ！ なんで酒を出さないんだ！」と主張する気には到底なれなかった。

いわゆる「多様性」というものは、「否定」から入るのではなく、受け入れたうえで、「だったら私が求めるものをどこから手に入れるか」から入るのだろう。それがアフガニスタンで闇ビールを買った私の心境である。

今回の北九州の給食や、イスラム教徒が「土葬」を求める件については批判が多数寄せられた。正解はないものの、私自身は外国に渡った場合、その国の文化には従おうと思う。何しろ、アメリカのステーキ店で私の父親が「醤油をくれ」とウェイターに言った時に「やめなさい！」と言ったぐらいなのだから。

ネットニュース編集者・中川淳一郎

デイリー新潮編集部