「花粉症」と聞くと春をイメージする方が多いかもしれませんが、実は秋も要注意なんです。その原因はブタクサなどの雑草。今年は特に症状に苦しむ人が多いといいます。その傾向と対策は？医師に聞きました。

【写真を見る】 秋の花粉症にご注意 原因はブタクサなどの雑草 患者が「倍くらいは来ている」 昨年の猛暑が関係か【岡山】

（記者）

「秋の花粉症ご存知ですか？」

（街の人）

「次女がそうです。普段だったら鼻水とか目のかゆみとか無いのに、急にあるなというのは何週間前かにあった」

「まじで先週ですね。先週からせきが出てのどがおかしくなってきて、咳がゴホゴホでます。今年はひどい気がします。ぼく的には」

街頭インタビューでも、今年は特に症状が重いという声が多く聞かれました。岡山市南区のみやはら耳鼻咽喉科でも、流行を実感しているといいます。

（みやはら耳鼻咽喉科 宮原孝和理事長）

「来院されている患者さんも、例年でいうと倍くらいは来られている印象があります」

秋の花粉症、対策は？

秋の花粉症の主な原因は、ブタクサやヨモギなどの雑草です。今年、症状に苦しむ人が特に多いのは、昨年の猛暑が関係しているといいます。

（みやはら耳鼻咽喉科 宮原孝和理事）

「だいたい前年の夏が非常に暑かったりしますと生育がよくなるので、やはり翌年秋の花粉飛散量は多くなります」

（記者）

「去年の夏なんですね？」

（みやはら耳鼻咽喉科 宮原孝和理事）

「そうです。ですので来年の秋も結構きついんじゃないかなと、この猛暑は」

スギやヒノキなどの春の花粉症に比べるとあまり知られていない秋の花粉症ですが、基本的な対策はどちらも同じだといいます。

（みやはら耳鼻咽喉科 宮原孝和理事長）

「やはり花粉を家の中に持ち込まないことなので、家に入る前にはたいたり、家の中に入ったら手洗い・うがいをする。飲み薬とか鼻のスプレー、点鼻薬とか、目であれば目薬、こういったものを適切に使うといったことになります」

宮原さんによりますと、今月いっぱいは注意が必要だということです。