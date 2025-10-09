この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

記者VTuberブンヤ新太氏が「【高市早苗】公明党は本当に連立離脱するのか！？自民党の高市総裁に強気の創価学会・国民民主党の玉木雄一郎との連立拡大阻止が狙い【政治・選挙】」を公開。自民党の高市新総裁に対し、公明党が連立離脱を示唆する強気の姿勢を見せている問題について、その真の狙いは政策的な不一致ではなく、政局的な駆け引きにあると分析した。



動画でブンヤ氏は、自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表が会談した際、公明党側が「懸念が残っている」として連立離脱を示唆した件を取り上げた。公明党が示す懸念は「政治とカネの問題」「歴史認識や靖国参拝」「外国人問題への対応」の3点だが、ブンヤ氏は、これらの多くは石破前政権時代から続く課題であり、なぜ高市総裁に代わった途端に公明党が硬化したのか疑問を呈する。「本当の狙いは別にある」と述べ、その核心は自民党が進める国民民主党との連立拡大協議にあると指摘した。



ブンヤ氏の解説によれば、公明党の真の目的は「自民党が進める連立拡大協議に対する牽制」であるという。もし自民党と国民民主党が連立を組み、次の衆院選で議席を伸ばした場合、公明党抜きでも国会で過半数を維持できる状況が生まれる可能性がある。そうなれば、連立政権内での公明党の存在感が著しく低下してしまう。これが公明党にとっての「最悪のシナリオ」であり、それを阻止するために、あえて高市総裁の就任というタイミングで強い態度に出ているとの見方を示した。



ブンヤ氏は、公明党は政策的な問題を「建前」として利用し、国民民主党との連立拡大を阻止するという本音の目的を達成しようとしていると分析。すでにこの牽制によって国民民主党の玉木雄一郎代表も慎重な姿勢を見せ始めていることから、公明党の目的は達成されつつあり、「すでに公明党は目的を達成しつつあるので連立離脱はないと思う」と結論付けた。今回の騒動は、水面下で繰り広げられる政党間のパワーバランスを巡る熾烈な駆け引きの一端であると締めくくった。