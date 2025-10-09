「名古屋スヌーピーフェスティバル2025」で「金シャチ」「天むす」コラボグッズが争奪戦！ピーナッツ カフェ＆茶屋の人気商品も集結
スヌーピーの魅力をたっぷり味わえるイベント「名古屋スヌーピーフェスティバル 2025 −POP＆SURPRISE−」が、ジェイアール名古屋タカシマヤ(愛知県名古屋市)で2025年10月14日(火)まで開催中。
【写真】「名古屋スヌーピーフェスティバル」で販売されるグッズを見る
■名古屋愛あふれるご当地限定アイテムが豊富にラインナップ！
イベントの目玉となるのが名古屋会場だけでしか手に入らないアイテム。“金シャチ”や“天むす”が描かれた名古屋会場メインビジュアルをモチーフにした「キャンバスアート」(3300円)は、早くも注目の的に。
さらに、日常使いできる「ミニタオル」(990円)や「ミニボトル 140ミリリットル」(3300円)、お土産に最適な「ピンバッジ」(770円)や「キーホルダー」(880円)など、名古屋愛あふれるデザインが続々登場。連日多くのファンが詰めかけ、人気商品は品薄状態が続いている。
■ドキドキ、ワクワク！驚きでいっぱいのイベント限定品
続いて紹介するのは、今年のスヌーピーフェスティバルの全体テーマである「POP＆SURPRISE」アイテム。プレゼントボックスから飛び出したようなスヌーピーが描かれた「エコバッグ」(Sサイズ：1210円/Mサイズ：1320円)や「リールキーホルダー」(2750円)、「ミニタオル」(990円)などを、名古屋で先駆けて販売する。
また、「アクセサリーポーチ(スヌーピー)」(3190円)、「ミニ舟形ポーチ(チャーリー・ブラウン)」(2970円)、「チェックリバーシブルトートバッグ」(4290円)など、各キャラクターの個性が光るバッグ＆ポーチシリーズも名古屋会場にて先行販売されるのでお見逃しなく！
■「ピーナッツ カフェ」「スヌーピー茶屋」の人気商品も登場
全国の観光地に展開するPEANUTSオフィシャルショップの人気商品も集結する。「ピーナッツ カフェ」および「ピーナッツ ホテル」からは、ピンクカラーの「寝そべり ぬいぐるみM」(4180円)や「ぬいぐるみおすわりペリカンズ」(2992円)などレアなぬいぐるみが登場。
「スヌーピー茶屋」では、日本の伝統柄とPEANUTSがコラボした和モダンな「西陣織角型がま口」(各2750円)や「陶磁器マグネット」(1210円)、ウッドストックが主役のショップ「ウッドストックネスト」では、パープルのふわふわ「マスコットレイモンド」(1980円)など。現地に足を運ばずとも人気商品を一度にチェックできるのがうれしい。
■毎日開催！オリジナルグッズづくりワークショップ
会場では、指定のデザイン用紙へ自分で彩色し、シールを貼って、オリジナルの缶バッジ、缶ミラー、コンパクトミラーを作れるワークショップを開催。世界に一つだけの特別なアイテムを作って、思い出に残る体験を楽しもう。
開催時間：各日10時〜正午・13時30分〜18時(随時受付)
所要時間：約15分
参加費：缶バッジ・缶ミラー1650円、コンパクトミラー2200円
■アート作品で、スヌーピーの新たな魅力を発見
原作者チャールズ・M・シュルツさんより、アートとしての自由な表現を認められた世界で唯一の画家、トム・エバハートさんの作品展示も実施。シュルツタッチに独自の作風を織り交ぜたミックスドメディア版画作品が会場を彩る。
今回初登場となるGAAATのメタルキャンバスアートも注目のコレクション。金属の質感と立体的な奥行きを表現した作品は、見る角度や光によって表情が変わる、まさにアートピース。アルミ素材に特殊な塗料で仕上げられた作品は、インテリアのアクセントとしても存在感を放つ。
■購入特典でさらにお得に
期間中、5500円以上購入した人、各日先着100名に「オリジナルステッカー(柄は日替り)」を1枚、1万1000円以上購入した人、各日先着50名に「オリジナルクリアファイル(A4サイズ)」を1枚プレゼント。会場でショッピングを楽しみながら、限定デザインのノベルティゲットを目指したい！
「PEANUTS」誕生75周年の記念すべき年に開催される今回のイベントは、名古屋限定アイテムやオフィシャルショップの人気商品、クリエイティブな体験など、まさに「POP＆SURPRISE」な内容が盛りだくさん。家族や友人と一緒に、または一人でじっくりと、スヌーピーワールドを満喫してみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「名古屋スヌーピーフェスティバル」で販売されるグッズを見る
■名古屋愛あふれるご当地限定アイテムが豊富にラインナップ！
イベントの目玉となるのが名古屋会場だけでしか手に入らないアイテム。“金シャチ”や“天むす”が描かれた名古屋会場メインビジュアルをモチーフにした「キャンバスアート」(3300円)は、早くも注目の的に。
さらに、日常使いできる「ミニタオル」(990円)や「ミニボトル 140ミリリットル」(3300円)、お土産に最適な「ピンバッジ」(770円)や「キーホルダー」(880円)など、名古屋愛あふれるデザインが続々登場。連日多くのファンが詰めかけ、人気商品は品薄状態が続いている。
■ドキドキ、ワクワク！驚きでいっぱいのイベント限定品
続いて紹介するのは、今年のスヌーピーフェスティバルの全体テーマである「POP＆SURPRISE」アイテム。プレゼントボックスから飛び出したようなスヌーピーが描かれた「エコバッグ」(Sサイズ：1210円/Mサイズ：1320円)や「リールキーホルダー」(2750円)、「ミニタオル」(990円)などを、名古屋で先駆けて販売する。
また、「アクセサリーポーチ(スヌーピー)」(3190円)、「ミニ舟形ポーチ(チャーリー・ブラウン)」(2970円)、「チェックリバーシブルトートバッグ」(4290円)など、各キャラクターの個性が光るバッグ＆ポーチシリーズも名古屋会場にて先行販売されるのでお見逃しなく！
■「ピーナッツ カフェ」「スヌーピー茶屋」の人気商品も登場
全国の観光地に展開するPEANUTSオフィシャルショップの人気商品も集結する。「ピーナッツ カフェ」および「ピーナッツ ホテル」からは、ピンクカラーの「寝そべり ぬいぐるみM」(4180円)や「ぬいぐるみおすわりペリカンズ」(2992円)などレアなぬいぐるみが登場。
「スヌーピー茶屋」では、日本の伝統柄とPEANUTSがコラボした和モダンな「西陣織角型がま口」(各2750円)や「陶磁器マグネット」(1210円)、ウッドストックが主役のショップ「ウッドストックネスト」では、パープルのふわふわ「マスコットレイモンド」(1980円)など。現地に足を運ばずとも人気商品を一度にチェックできるのがうれしい。
■毎日開催！オリジナルグッズづくりワークショップ
会場では、指定のデザイン用紙へ自分で彩色し、シールを貼って、オリジナルの缶バッジ、缶ミラー、コンパクトミラーを作れるワークショップを開催。世界に一つだけの特別なアイテムを作って、思い出に残る体験を楽しもう。
開催時間：各日10時〜正午・13時30分〜18時(随時受付)
所要時間：約15分
参加費：缶バッジ・缶ミラー1650円、コンパクトミラー2200円
■アート作品で、スヌーピーの新たな魅力を発見
原作者チャールズ・M・シュルツさんより、アートとしての自由な表現を認められた世界で唯一の画家、トム・エバハートさんの作品展示も実施。シュルツタッチに独自の作風を織り交ぜたミックスドメディア版画作品が会場を彩る。
今回初登場となるGAAATのメタルキャンバスアートも注目のコレクション。金属の質感と立体的な奥行きを表現した作品は、見る角度や光によって表情が変わる、まさにアートピース。アルミ素材に特殊な塗料で仕上げられた作品は、インテリアのアクセントとしても存在感を放つ。
■購入特典でさらにお得に
期間中、5500円以上購入した人、各日先着100名に「オリジナルステッカー(柄は日替り)」を1枚、1万1000円以上購入した人、各日先着50名に「オリジナルクリアファイル(A4サイズ)」を1枚プレゼント。会場でショッピングを楽しみながら、限定デザインのノベルティゲットを目指したい！
「PEANUTS」誕生75周年の記念すべき年に開催される今回のイベントは、名古屋限定アイテムやオフィシャルショップの人気商品、クリエイティブな体験など、まさに「POP＆SURPRISE」な内容が盛りだくさん。家族や友人と一緒に、または一人でじっくりと、スヌーピーワールドを満喫してみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC