ユニクロ店員が本気で選ぶ「感謝祭で買うべき夏ボトムス」3選。昨年も大好評“速乾ワイドパンツ”は暑い日に最高
夏に活躍するアイテムが勢ぞろいするユニクロ感謝祭が、今年も5月22日から開催されています。暑い日でも涼しくはけるおしゃれなボトムスがほしいところですが、何を買えばいいのでしょうか？
そこで長年ユニクロに勤めている知り合いのR氏に、ユニクロでおすすめの夏ボトムスを聞いてみました。
※以下、価格は記事執筆時点の内容です。価格は変更の可能性があります。
◆驚きの軽さ！ 夏のお仕事着に使えるパンツとは？
オンにもオフにもカッコよくはけるパンツがほしい。そんな要望にR氏はイージータックパンツをすすめてくれました。スタイルがよく見えるだけでなく、夏にありがたい機能が備わっているようです。
商品名：イージータックパンツ
商品番号：484519
価格：税込3,990円
「イージータックパンツは形がストレートなので、ラインを拾わずスラッと見える脚長効果が抜群です。ワイドすぎずややゆとりのあるシルエットでスッキリとして見えますよ。
汗をかいても乾きやすいドライ機能とUVカット機能がついているので夏でも快適にはけますし、ウエストゴムかつストレッチが効いていて、楽にはけるところもおすすめポイントです。
シャツやブラウスとあわせればキレイめコーデに、Tシャツとあわせればカジュアルコーデにも活躍します。さまざまなトップスと組み合わせておしゃれを楽しんでみてください」
◆はいた瞬間の軽さに感動
筆者もイージータックパンツを試着してみました。
はいた瞬間の軽さに感動！ 夏でも涼しくはけそうです。ウエストがゴムだからか、昨年R氏にすすめられた感動ワイドパンツよりもウエストがフィットした印象。シルエットは太すぎず、脚が長く見えました。ワイドが苦手な方にもはきやすいパンツだと思います。
別売りのテーラードジレと同素材でセットアップで着用できるそうです。真夏のお仕事スタイルに最適なパンツでした。
◆昨年も大好評だった人気ワイドパンツ
次に紹介してくれたのは、昨年の感謝祭でもR氏が働く店舗で大人気だったという、ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ。ユニクロスタッフのおすすめポイントは何でしょうか。
商品名：ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ
商品番号：483291
価格：税込2,990円
「もともとは運動がしやすいように作られたワイドパンツなので、ストレッチ、速乾性が抜群。実はUVカット機能もついています。ウエストのひもが内側にあり、裾にリブがなく見た目がノータックのようであることから、スラックスのようにはけるところもおすすめポイントです。
丈の長さは店舗では標準丈のみですが、オンライン限定で丈短め、丈長めもあります。公式サイトのサイズ表で股下の長さの目安がかいてありますのでそちらで確認してみてください」
◆カジュアルな雰囲気が強め
ウルトラストレッチアクティブワイドパンツを試着してみました。151cmでSサイズの標準丈をはいたところ、裾にややたるみが出るぐらいの丈の長さ。公式サイトで股下の長さを確認したところ、丈短めは標準丈より4cm短く、筆者は丈短めのほうが引きずらずにはけそうでした。
ウエストも脚の部分もゆったりした印象。脚の部分に丸みが出て、ワイドシルエットが好きな方におすすめです。
スポーツ向けに作られていただけに、カジュアルな雰囲気が強いパンツでしたので、トップスをインしなくてすむ丈がやや短めのTシャツまたはシャツと合わせると、コーディネートは失敗しづらいと思いました。
◆ユニクロスタッフが大人女性に勧めたいキュロット
今年はボリュームがありながらも足元はすっきりはけるキュロットパンツを豊富に取り揃えているようです。その中でR氏から勧められたのは、ユニクロCコラボのコットンキュロット。コットンキュロットのよさとは？
そこで長年ユニクロに勤めている知り合いのR氏に、ユニクロでおすすめの夏ボトムスを聞いてみました。
※以下、価格は記事執筆時点の内容です。価格は変更の可能性があります。
◆驚きの軽さ！ 夏のお仕事着に使えるパンツとは？
商品名：イージータックパンツ
商品番号：484519
価格：税込3,990円
「イージータックパンツは形がストレートなので、ラインを拾わずスラッと見える脚長効果が抜群です。ワイドすぎずややゆとりのあるシルエットでスッキリとして見えますよ。
汗をかいても乾きやすいドライ機能とUVカット機能がついているので夏でも快適にはけますし、ウエストゴムかつストレッチが効いていて、楽にはけるところもおすすめポイントです。
シャツやブラウスとあわせればキレイめコーデに、Tシャツとあわせればカジュアルコーデにも活躍します。さまざまなトップスと組み合わせておしゃれを楽しんでみてください」
◆はいた瞬間の軽さに感動
筆者もイージータックパンツを試着してみました。
はいた瞬間の軽さに感動！ 夏でも涼しくはけそうです。ウエストがゴムだからか、昨年R氏にすすめられた感動ワイドパンツよりもウエストがフィットした印象。シルエットは太すぎず、脚が長く見えました。ワイドが苦手な方にもはきやすいパンツだと思います。
別売りのテーラードジレと同素材でセットアップで着用できるそうです。真夏のお仕事スタイルに最適なパンツでした。
◆昨年も大好評だった人気ワイドパンツ
次に紹介してくれたのは、昨年の感謝祭でもR氏が働く店舗で大人気だったという、ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ。ユニクロスタッフのおすすめポイントは何でしょうか。
商品名：ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ
商品番号：483291
価格：税込2,990円
「もともとは運動がしやすいように作られたワイドパンツなので、ストレッチ、速乾性が抜群。実はUVカット機能もついています。ウエストのひもが内側にあり、裾にリブがなく見た目がノータックのようであることから、スラックスのようにはけるところもおすすめポイントです。
丈の長さは店舗では標準丈のみですが、オンライン限定で丈短め、丈長めもあります。公式サイトのサイズ表で股下の長さの目安がかいてありますのでそちらで確認してみてください」
◆カジュアルな雰囲気が強め
ウルトラストレッチアクティブワイドパンツを試着してみました。151cmでSサイズの標準丈をはいたところ、裾にややたるみが出るぐらいの丈の長さ。公式サイトで股下の長さを確認したところ、丈短めは標準丈より4cm短く、筆者は丈短めのほうが引きずらずにはけそうでした。
ウエストも脚の部分もゆったりした印象。脚の部分に丸みが出て、ワイドシルエットが好きな方におすすめです。
スポーツ向けに作られていただけに、カジュアルな雰囲気が強いパンツでしたので、トップスをインしなくてすむ丈がやや短めのTシャツまたはシャツと合わせると、コーディネートは失敗しづらいと思いました。
◆ユニクロスタッフが大人女性に勧めたいキュロット
今年はボリュームがありながらも足元はすっきりはけるキュロットパンツを豊富に取り揃えているようです。その中でR氏から勧められたのは、ユニクロCコラボのコットンキュロット。コットンキュロットのよさとは？