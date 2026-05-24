メロンにメロメロっ♡【シャトレーゼ】手土産にも喜ばれそう！「季節のデザート」が華やか

メロン好きな人は今すぐ【シャトレーゼ】へ！ 今だけ味わえる「季節のデザート」が登場しており、華やかな見た目もポイント。お腹も心も満足させてくれそうです。今回は、メロンケーキとメロンアイスをご紹介。手土産にもおすすめのラインナップです。

果肉をトッピングしたメロンのケーキ

メロン果肉をトッピングした、季節限定の「プレミアムフレジェ アンデスメロン」。艶やかな天面は、@mame48goさんいわく「メロン風味のナパージュ」とのこと。デコレーションも施された、明るく華やかな仕上がりです。\648（税込）と少しお高めですが、お世話になった人へ贈る手土産に良さそうです。

メロンカラーが映える美しい仕上がり

「プレミアムフレジェ アンデスメロン」の断面には、周りをぐるっと囲むようにメロン果肉が入っています。カスタード入りホイップクリームや、赤肉メロンゼリー入りのメロン果肉ソースも使用した贅沢感のある仕上がり。フィルムを剥がさずに食べることで、美しい断面を最後まで楽しめます。

暑い日の手土産におすすめのアイス

4個入りのこちらは、暑い日の手土産に喜ばれそうなアイス「淡雪メロン」\518（税込）。同じく季節限定品で、みんなでシェアして食べたい時にうってつけです。カップタイプなので溶けて落ちる心配なく味わえるのが嬉しいところ。小さなお子さんも食べやすそうです。

清涼感がアップする微細氷入り！

「淡雪メロン」は、赤肉メロンの華やかな色味もポイント。赤肉メロンアイスに微細氷が混ぜられていて、最後まで爽やかに味わえそうです。@iceke361さんも「コク深いアイスとシャリッとした氷のコントラストが絶妙」と高評価。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様、@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino