ワーナー ブラザースが、横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルにて、2025年に85周年を迎えた『トムとジェリー』とともに、クリスマスからニューイヤーシーズンを盛り上げるホリデーイベントを開催！

また、アソビルでは、「誕生85周年記念トムとジェリー展君が笑うと、僕も笑っちゃう（横浜会場）」が実施されます☆

『トムとジェリー』85周年記念イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」

開催期間：2025年11月11日(火)〜2026年1月12日(月・祝)

※横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」、スカイビルは2025年12月25日(木)までの開催。

開催場所：横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア「スカイガーデン」)、MARKISみなとみらい、スカイビル

主催：三菱地所株式会社

(運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社・株式会社横浜スカイビル)

協⼒：ワーナーブラザースジャパン合同会社

特設サイト：https://yokohama-minatomirai-winter-holiday2025.com

※69階展望フロア「スカイガーデン」へは、⼊場料が必要となります

※イベントの期間や内容は予告なく変更となる場合があります

ウィリアム・ハンナ氏とジョセフ・バーベラ氏の2人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている『トムとジェリー』

1940年の誕生以来、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる、愉快なドタバタコメディです。

これまでに世界中の子どもから大人までを笑顔にしてきました。

今回のイベントでは、『トムとジェリー』85周年のフィナーレに横浜みなとみらいにやってきたふたりとともに、みなとみらい地区の横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルを舞台に、煌びやかで、楽しく愉快、そして笑顔になれるウィンターホリデーをお届け。

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは、「Tom and Jerry MUSIC TREE」です。

ツリーのふもとの巨大なピアノからは、「トム」の得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが奏でられ、空間全体を包みます。

MARK IS みなとみらい 1階グランドガレリアには、巨大なチーズとたくさんのプレゼントボックスから成る巨大なバルーンオブジェ「Tom and Jerry CHEESE GIFT」が出現。

また、スカイビル 10階中央広場には、「トム」と「ジェリー」が仲間たちとクリスマスケーキを準備するワンシーンをイメージした大きなホールケーキ風のツリー「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」も登場します。

さらに、横浜ランドマークタワー69階展望フロア「スカイガーデン」では、『トムとジェリー』の85年にわたる歴史を、世界観を培ってきたサウンドミュージック、キャラクター、USA文化、ストーリー、クラシックコメディーの5つの要素を通して振り返ることが出来る特別展示を実施。

85周年を記念したプレミアムフォトスポットや、スケッチの複製原画展示など、思わず写真が撮りたくなるスポットが盛りだくさんです☆

また期間中には、人気商品や限定商品を販売する期間限定POP UP STOREのオープンや、各対象施設の一部店舗ではコラボレーションアイテムや限定フードの販売も今後予定されています。

ランドマークプラザ「Tom and Jerry MUSIC TREE」〜トムの得意なピアノ演奏による音楽が空間を彩る、煌びやかなメインツリー〜

設置場所：ランドマークプラザ 1階「サカタのタネ ガーデンスクエア」 ※12月26日(⾦)より装飾が変わります

ランドマークプラザ 1階 サカタのタネ ガーデンスクエアに登場するのは「Tom and Jerry MUSIC TREE」

ツリーを支える巨大なピアノからは、「トム」の得意なピアノ演奏によるホリデーミュージックが奏でられ、空間全体を包みます。

煌びやかなツリーと共に、ホリデーシーズンを祝う音楽の世界も楽しめるスポットです。

MARK IS みなとみらい 「Tom and Jerry CHEESE GIFT」〜巨大なチーズのプレゼントが登場︖︕たくさんのホリデーギフトが大集合したオブジェ〜

設置場所：MARK IS みなとみらい 1階「グランドガレリア」 ※12月26日(⾦)より装飾が変わります

MARK IS みなとみらい 1階グランドガレリアに、ホリデーギフトが大集合した、高さ約3.5mの巨大バルーンオブジェ「Tom and Jerry CHEESE GIFT」が登場。

「ジェリー」の大好物である巨大なチーズと、風船のように大きく膨らんだ「トム」と「ジェリー」のバルーンなど、遊び心感じる愉快な空間がゲストを迎えます。

スカイビル 「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」〜トムとジェリーとの楽しいウィンターパーティー準備をイメージしたケーキのツリー〜

設置場所：スカイビル 10階 中央広場

スカイビルには、トムとジェリーが仲間たちとクリスマスケーキを準備するワンシーンをイメージした大きなホールケーキ風のツリー「Tom and Jerry CHRISTMAS PARTY」が登場。

仲間たちとの賑やかな時間と、パーティーのわくわくした気持ちが感じられるツリーが楽しめます。

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」特別展示

横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」では、5つの要素を通して振り返ることが出来る特別展示を実施。

『トムとジェリー』の85年にわたる歴史を、世界観を培ってきたサウンドミュージック、キャラクター、USA文化、ストーリー、クラシックコメディーを通して振り返ることができます。

85周年を記念したプレミアムフォトスポットや、スケッチの複製原画展示など、思わず写真が撮りたくなるスポットが盛りだくさんです☆

※69 階展望フロア「スカイガーデン」へは、⼊場料が必要となります

85 周年をトムとジェリーと祝うフォトスポット

『トムとジェリー』85周年を祝うフォトスポットがスカイガーデンに登場。

85周年限定のプレミアムデザインのスポットや『トムとジェリー』と一緒に撮影できるスポットも設置されます。

複製原画展示

『トムとジェリー』の貴重なスケッチの複製原画を特別展示。

様々なタッチで描かれた『トムとジェリー』を観覧できます。

まるで「トム」と「ジェリー」のふたりが絵から飛び出し、ドタバタの追いかけっこをしたような展示スペースも楽しめます。

85年の 歴史 を学ぶヒストリーウォール

85年にわたる『トムとジェリー』の歴史を振り返ることができるヒストリーウォール。

アニメーションの場面写真を通して視覚的に楽しめる特別展示が⾏われます。

隠れフォトスポット

いたずらが大好きな「トム」と「ジェリー」がゲストを楽しませようと、隠れフォトスポットとして「スカイガーデン」の各所に登場。

「スカイガーデン」の各展示を巡りながら、「トム」と「ジェリー」のキュートな一面を垣間見ることができます。

誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう（横浜会場）

会場：ASOBUILD 2FYOKOHAMA COAST Room1（神奈川県横浜市⻄区高島2-14-9 アソビル）

開催期間：2025年11月21日(⾦)〜12月7日(日)10:00〜19:00 ※最終日は17時閉場）

企画・制作：トムとジェリー85周年記念展製作委員会

協⼒：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

⼊場チケット：

・展覧会の前売券はローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケットにて販売されます。

・前売券購⼊特典として、⼊場先着順に「オリジナルステッカー」がプレゼントされます。 ※無くなり次第終了

・当日券は各プレイガイド、展覧会会場にて販売いたしされます。

⼊場チケット料⾦：

一般・大学生︓前売券1,400円／当日券1,600円

小中高校生︓前売券800円／当日券1,000円

一般・大学生ペア券︓前売券2,600円／当日券3,000円

一般・小中高校生ペア券︓前売券2,000円／当日券2,400円

※未就学児は無料です

※未就学児の⼊場には、⼊場券をお持ちの18歳以上の保護者の同伴が必要となります

※再⼊場はできません

※会期中、会場窓口にて当日券が販売されます。当日券は購⼊日のみ有効です

※⼊場券購⼊後の券種変更や交換、払い戻し、再発⾏などは実施されません

※障がい者⼿帳をお持ちの⽅でも⼊場券を購⼊ください。ただし、付き添いの介助者1名は無料で⼊場できます

※物販コーナーは、⼊場券をお持ちの⽅のみ⼊場できます。物販コーナーにつきましても再⼊場できません

※会場では注意事項および係員の指示に従ってください

※会場内の安全確保の為、⼊場整理券の配布等により⼊場を制限する場合もあります

購⼊期間：

前売券︓9月19日(⾦)10:00〜11月20日(木)23:59

当日券︓11月21日(⾦)〜12月7日(日)

※当日券は各プレイガイド、展覧会会場にて販売されます

※展覧会会場での販売時間は、10:00〜18:00（最終日は16:00）

購⼊⽅法：ローソンチケット・チケットぴあ・セブンチケット

※詳しくは各HPを確認ください

ASOBUILD 2FYOKOHAMA COAST Room1にて、体験型展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」を開催。

ふたりの関係性や仲間たちにスポットライトを当てながら、ふたりの毎日を紐解いていく体験型展覧会です。

「トム」と「ジェリー」の関係性や仲間たちを紹介しながら、ユニークなオブジェや撮影スポットと共に、ふたりの日常を楽しむことができます。

横浜のホリデーシーズンをにぎやかに彩る『トムとジェリー』の笑顔あふれる特別なイベント。

2025年11月11日より開催される『トムとジェリー』85周年記念イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025₋2026 -トムとジェリー となりには、キミがいる。-」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『トムとジェリー』誕生85周年記念イベント！横浜みなとみらい「WINTER HOLIDAY 2025₋2026」 appeared first on Dtimes.