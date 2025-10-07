2025年9月16日、GARMINがマルチスポーツGPSウォッチ「fēnix」シリーズから、新モデル『fēnix 8 Pro AMOLED』を2025年10月3日に、『fēnix 8 Pro MicroLED』を2025年10月9日に発売した。

（関連：【写真】新モデル『fēnix 8 Pro AMOLED』『fēnix 8 Pro MicroLED』）

GARMINの顔ともなる「fēnix」シリーズだが、今回は最新技術を搭載して新たに登場。さらに今回は、GARMINユーザーであるベンチャーキャピタル勤務の輿水宏哲氏、外資系保険会社勤務の寄川太助氏によるトークショーにて、ビジネスマンの視点からGARMINウォッチの使い心地についても語られた。

■より見やすく、つながりやすい新機能

今回発売となる「fēnix」シリーズの新モデルの特徴は、大きく2つ。40万個以上のLEDチップを配置していることでとても見やすいということ（Micro LEDモデルのみ）と、ウォッチ単体で通話やメッセージのやりとりができる「inReach機能」が搭載されたということだ。

MicroLEDディスプレイがスマートウォッチに搭載されたのは世界初のようで、視野角は前モデルに比べ約6倍になったという。つまり、いろんな角度から見ても画面が見やすくなったということだ。

こちらは『fēnix 8 Pro AMOLED』と『fēnix 8 Pro MicroLED』を見比べたものなのだが、角度をつけて横から見たときに、手前の『fēnix 8 Pro MicroLED』の方がかなり文字盤がクリアに見える。 時計は日中の日差しが強いときに見えにくくなりがちなため、日中に外出する機会が多いのであれば『fēnix 8 Pro MicroLED』の方が快適だろう。また、『fēnix 8 Pro MicroLED』は視野角だけではなく耐久性も約3倍（前モデル比）となるので、焼きつきにも強い。

ただ、『fēnix 8 Pro AMOLED』は税込20万6800円、『fēnix 8 Pro MicroLED』は税込31万8800円と約10万円の価格差があるので、用途に合わせて選ぶのがおすすめだ。

2つ目の特徴は、「inReach機能」が搭載されたということ。「inReach機能」とは、ウォッチ単体で通信ができ、通話やメッセージ、位置情報共有やSOS要請が可能となる機能だ。

ただ、LTE-M通信となるので、携帯の電波が入らないところでは使用不可能となっている。また、利用するには別途サブスクリプションの加入（月額1180円～）※1が必要になる。（衛星通信は現在日本では未対応となっている）

とはいえ、日常の生活圏内であれば基本的にウォッチ単体の通信で事足りるのではないだろうか。一般的にスマートウォッチは携帯と連携して使用することがほとんどだが、『fēnix 8 Pro』シリーズは単体で使えるぶん携帯の充電の減りを気にしなくていいし、そもそも携帯の存在すら気にしなくていい。

※1 契約手数料が別途必要

■GARMINユーザーのリアルな声

そして今回はベンチャーキャピタル勤務の輿水宏哲氏、外資系保険会社勤務の寄川太助氏、睡眠コーチの角谷リョウ氏が登壇。ビジネスマンの視点から、GARMINウォッチを使った生活について語った。

今回の「fēnix」新シリーズは、ビジネス層だけではなく、アドベンチャーとしての機能も搭載している。内蔵されているスポーツアプリは100種類以上になり、従来のモデルにも搭載されていたヘルスモニタリング機能である「Body Battery」や「睡眠スコア」のデータ分析も引き続き可能だ。

つまり、今回の「fēnix」新シリーズは“スポーツを楽しむビジネスマン”にぴったりのモデルということだ。もちろん現状運動をしていなくても、自身の健康状態を可視化できるのは便利だし、今後の生活にも役立つ。ストレスや睡眠の質を数値として知ることで、運動をするきっかけになるかもしれない。

まずトークで2人が明かしたのは、「ビジネスマンはとにかく時間がない」ということだ。寄川氏は「子どもの野球の朝練で、6時半から7時半までキャッチボールをし、8時半に出社するというスケジュールなんです。とにかく時間がないんですね」と語った。

そんな時間のなさに対し、GARMINウォッチはロングバッテリーと、効率的なリカバリーという点でアプローチをしている。

『fēnix 8 Pro AMOLED』のバッテリー稼働時間は、スマートウォッチモードであれば約27日間、GPSモードは約78時間となっている。輿水氏は以前100キロのウォークイベントに参加したことがあるようで、GARMINを使用した際「余裕でバッテリーが持ち、25時間くらいデータが取れた」とバッテリーの持ちの良さを実感したと語った。また、出張時などは1週間くらいほっといてもバッテリーが持つなど、ビジネスシーンでもバッテリーの持ちの良さを実感することがあったようだ。このように、“ある程度ほっといても大丈夫”というのは、忙しいビジネスマンとってかなりストレスが軽減する要因なのではないだろうか。

そして、効率的にリカバリーができるというのも忙しい人にとってはメリットだろう。先述の通り、GARMINウォッチは充実したヘルスモニタリング機能を搭載している。たとえば朝起きて疲労を感じたら、体のエネルギー状態を可視化した「Body Battery」をチェックすることによって、本当に体が疲れているのか、それとも気持ちの問題なのかがわかる。

データとして数値化されなければ、“疲労”と“疲労感”の区別をつけるのは難しいだろう。また、現状の「Body Battery」を知ることで、自分はいまどのくらいのリカバリーを必要としてるのかが分かり、マネジメントができる。使った分のガソリンをしっかりと満タンに戻せるというのは、仕事のパフォーマンスを発揮するうえで重要だろう。

効率がいいのはリカバリーだけではない。寄川氏は、時間がないなか「HIIT」という機能を活用しているようだ。「HIIT」とは高強度の運動と短い休憩を交互に繰り返すトレーニング形式のことで、バドミントンが趣味である寄川氏は、限られた日でしかできないバドミントンのトレーニングを、ここで補っているという。

また、輿水氏と寄川氏は「fēnix」新シリーズのビジュアルについても言及した。寄川氏は自身が営業職であることを踏まえ、「『fēnix 8 Pro』はドレスウォッチとしても対応できるので嫌味なくお客様の家にも着けていけるし、顧客の方にも会えるので満足しています」と語った。輿水氏も「高級感はあるけど、地に足がついている感じが気に入っています」と明かした。

いつでもどこでも着けていられるというのは、ヘルスモニタリング機能を活用するのであればかなり重要なことだ。日々のデータの蓄積があってこそ分析ができるので、スポーツマン向けにし過ぎていないデザインもちょうどいい塩梅だ。

最新技術と実用性を兼ね備えた『fēnix 8 Pro』シリーズ。時間に追われる日常のなかでも、自分の体調を管理しつつ、仕事にもスポーツにも前向きに取り組める。忙しいビジネスマンにとって1日の充実度を上げる手助けをしてくれる存在になりそうだ。

（取材/文＝はるまきもえ）