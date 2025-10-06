2025年10月2日から2日間、香川県に滞在された秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さま。初日は「瀬戸内国際芸術祭2025」の会場を視察され、建築家の安藤忠雄さんらの案内で、香川県直島のベネッセハウスミュージアムや地中美術館で作品を鑑賞された。

【写真】佳子さま、香川ご訪問で着用の漆のイヤリングを見る。他、佳子さまの「99000円」スカートコーデなども

漆をかけた赤いイヤリングは売り切れ状態

この日、おふたりがお召しになったイヤリングが注目を集めた。佳子さまは着用された赤いワンピースに合わせられたのか、赤い花が寄せ集まったデザインのものを選ばれた。

SNSでは〈漆の花びらが可愛い！〉、〈また"佳子さま売れ”しちゃうのかな〉などの投稿がされている。

イヤリングは、香川県高松市にある株式会社tao.が運営するオンラインショップで販売している「漆花 みだれ咲 赤 イヤリング」という商品ではないかとみられている。

価格は9900円（税込・以下同）で、サイトによるとワイヤーで組んだ花びらに漆をかけた繊細なイヤリングで、漆は耐水性があり、雨や汗にも強いという。

佳子さまが身につけられたアクセサリーやお召し物が瞬く間に完売することもあり、この現象は"佳子さま売れ"と表現されているが、今回もその影響なのか、少なくともご着用翌日には公式オンラインショップでは「売り切れ」と表示されていた。

セットアップにマッチした刺繍のイヤリング

紀子さまもブルーとホワイトのセットアップに合った、ホワイトのイヤリングをお召しになっていた。糸やビーズであしらわれた楕円形のイヤリングの下に透明なビーズが揺れているデザインだ。

イヤリングは高松港近くの複合施設「北浜alley」にある「kitahama blue stories 」というショップで扱われていた「flower&droplet イヤリング」（7700円）というアクセサリーとみられている。同ショップでは作家の作品を扱っており、ホワイトのイヤリングはsoil（ソイル）という作家が制作したという。

公式サイトによるとイヤリングについて〈全て手仕事で仕上げられるsoilさんの作品はキラリと光る糸を使ってパッと顔を華やかに彩ってくれます〉と説明されている。しかし現在、〈こちらの商品はお取り扱いできません〉と表示され、"佳子さまのイヤリング"と同様に公式サイトで購入できない状態だ。

このイヤリングに対し、SNSでは〈絶対に佳子さまが見つけたと思います〉と予想する投稿や〈手作りの刺繍の作品だし紀子妃にぴったりすぎる〉と紀子さまの柔らかい雰囲気にマッチしたデザインを賞賛する声も上がった。

おふたりは、1万円以下の手の届く金額のアクセサリーを身につけられたようだが、入手が難しい状況なため、希少なものとなっている。皇族方と"お揃い"のものを手に入れるのは難しいようだ。