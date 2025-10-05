作りおきに◎お弁当にもおかずにもなる「かぼちゃ」の副菜レシピ集
ホクホクおいしい！かぼちゃの作りおき4選
ホクホク甘いかぼちゃの副菜をご紹介します。保存がきくので、作りおきにピッタリ！時間のあるとき作っておくと、お弁当やあと一品欲しいときに役立ちますよ。
ベーコンを加えてサラダに
ホクホクのそぼろあん
揚げないヘルシー南蛮
辛子が合う！和風ジャーマン
彩り豊かで食卓やお弁当が明るくなる！かぼちゃおかず
あると嬉しい作りおき。今回は、かぼちゃのレシピをご紹介しました。サラダ、そぼろあん、揚げない南蛮風、和風ジャーマンなど、どれもすごく簡単。しかも彩り豊かなので、地味なおかずばかりのお弁当や食卓を、パッと明るくしてくれます。なんか地味かも〜と思ったとき、サッと使えるよう、冷蔵庫に入れておくと重宝しますよ。
味の染みたかぼちゃは、甘味が増して絶品。白いご飯はもちろん、お酒にもよくあいます。時間のあるとき作って、ストックしておきましょう。 （TEXT：森智子）
「作りおき」保存のルールをおさらい
保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。
冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける
清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に
取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG
2〜3日を目安に食べきる
お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます
作った日付を記しておく