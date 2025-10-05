ARTIDA OUDのクリスマス限定♡幻想的に輝く特別ジュエリーコレクション

ありのままの美しさを大切にするジュエリーブランド「ARTIDA OUD（アルティーダ ウード）」から、待望のクリスマス限定コレクションが2025年10月2日(木)より登場します。今年はアコヤパールやカラーストーンを贅沢に使ったイヤージュエリー、個性豊かなチェーンリング、そして特別な3本セットリングがラインナップ。幻想的な冬の夜を彩る、唯一無二の輝きに出会ってみませんか？

アコヤパールと色石が奏でる特別ピース

10月の「October ーelafonisi」では、希少な大粒アコヤパールとマルチストーンを組み合わせたピアスとイヤークリップが登場。

価格はピアスが44,000円、イヤークリップが39,600円。1粒ごとに異なる有機的なパールの表情と天然石の煌めきが織りなす、まさに“一点もの”のジュエリーです。

オンラインでは10月2日(木)20:00から、店舗では10月3日(金)から発売。THE ANOTHER MUSEUMでは10月4日(土)より取り扱い予定です。

星々がきらめくカラーストーンリング

11月の「November ーglimmer」では、ピンク・イエロー・グリーン・ブルーなど多彩なカラーストーンをセットしたチェーンリングが登場。

価格は44,000円～66,000円。ホワイトダイヤモンドで象った新月や惑星のモチーフが星空のような輝きを演出します。

オンラインストアは11月6日(木)20:00から、店舗は11月7日(金)より発売開始です。

冬を彩る3本セットの特別リング

12月の「December ーeden」では、バイカラートルマリンを主役にしたリング、色も形も異なるマルチストーンのハーフエタニティリング、そして繊細なダイヤモンドが揺れるK18のチェーンリングが特別セットで登場。

価格は39,600円～44,000円。オンラインは12月5日(金)20:00、店舗は12月6日(土)から販売。THE ANOTHER MUSEUMでは12月営業初日より取り扱いです。

特別な輝きで冬の記憶を彩って♡

ARTIDA OUDの2025年クリスマス限定コレクションは、夜空のきらめきや大地の彩りを閉じ込めた特別な“一点もの”。

すべてのアイテムはクリスマス限定のギフトBOXで届けられ、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです♪

幻想的に輝くジュエリーと共に、今年のホリデーを特別な思い出で満たしてみませんか？