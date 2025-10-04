¥¥Î¥³ºÎ¤êG¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì½÷À»àË´¡¢1¿Í¤¬°ÍÁ³ÉÔÌÀ¡¡µÜ¾ë¡¦·ª¸¶»Ô
3Æü¡¢µÜ¾ë¸©·ª¸¶»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¡¢4ÆüÄ«¤ËÁÜº÷¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ä·ª¸¶»Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3Æü¸á¸å¡¢·ª¸¶»Ô·ª¶ðÊ¸»ú¤Î»³¤Ë¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤Ë½»¤à»Ö¿å½Õ¹¾¤µ¤ó(75)¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´é¤Î½ý¤Ê¤É¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢»à°ø¤Ï¼º·ì»à¤Ç¤·¤¿¡£
»Ö¿å¤µ¤ó¤Ï¡¢4¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÌ¤Î70Âå½÷À¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï4ÆüÄ«¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í
¡Ö¤³¤³¤ÏÀÎ¤«¤é¥¯¥Þ¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ê¤Î¡¢¤À¤«¤é¤³¤³¤Ë¡Ê¤ï¤Ê¤ò¡Ë¤«¤±¤Æ¡×