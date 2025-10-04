¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë£µËÜ¤Î¥ì¥Ð¡¼¡Ä¡Ä¤¦¡Á¤ó¡¢¥à¥º¤¤¡ª¡¡»ñ³Ê¼èÆÀÄ¾¸å¤Î¥ÉÁÇ¿Í¤¬¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£É®¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È±¿Å¾ÆÃÊÌ¶µ°é¡×¤ò½¤Î»¤·¤Æ1¥È¥óÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¾è¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿
¢£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈºÇÂç²Ù½Å500kg¤Î¡Ö¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤òÁà½ÄÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¢£Ê£»¨¤ÊÁàºî¤ò¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¤³¤Ê¤¹¥×¥í¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¹¤´¤¤¤«¼Â´¶¤Ç¤¤¿
»ñ³Ê¤ò½¤Î»¤·¤¿¤Î¤Ç£±¥È¥óÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦
¡¡¤«¤Í¤Æ¤«¤é¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¡×¡£ÄÌ¾ï¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼°¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤È°ã¤¤¡¢Î©¤Ã¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¹â¤¤µ¡Æ°À¤«¤é¶¹¤¤ÁÒ¸ËÆâ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ÏÌµÌÈµö¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¤âÁàºî¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥¦¥©¡¼¥¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ÎÁàºîÊýË¡¤ò¸ýÆ¬¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥ê¥Õ¥È°Ê³°¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È±¿Å¾ÆÃÊÌ¶µ°é¤òÌµ»ö¤Ë½¤Î»¤·¤Æ¡¢1¥È¥óÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Ë¾è¤ë»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¤«¤é¤À¡£º£²ó¤ÏºÇÂç²Ù½Å500kg¤Î¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¾è¤í¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï±¿Å¾·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¤Ç¡¢ÁàºîÊýË¡¤â»ñÎÁ¤Ç³Ø½¬¤·¤¿¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¤¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÁàºîÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áö¤é¤»Êý¤Ç¤â¥Ä¥á¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ö¥ì¡¼¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¡×¤³¤ó¤ÊÃ±¸ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡Ä¾Ìõ¤Ç¡Ö»à¿Í¥Ö¥ì¡¼¥¡×¡¢ÉÝ¤¹¤®¤ë¤À¤í¡ª¡¡¤¸¤Ä¤Ï¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¡£±¿Å¾¼êÂ¤â¤È¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤ËÁö¹Ô¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆ§¤ó¤À¤é»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤½¤ÎµÕ¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÂ¤òÎ¥¤¹¡ª¡×¤½¤¦¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç·«¤êÊÖ¤·¾§¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÂ¤òÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆñ´Ø¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä4ËÜ¤È1ËÜ¤Î¥ì¥Ð¡¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌòÌÜ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌó30Ê¬¡£ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£º¸¤«¤é½ç¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ºº¸Ã¼¤Î°ìÈÖÌÜ¤Ï¡¢¥Ä¥á¤ò¾å²¼¤¹¤ë¥ì¥Ð¡¼¤Ç¡¢¼êÁ°¤Ë°ú¤±¤Ð¾å¾º¡¢²¡¤»¤Ð²¼¹ß¤À¡£º¸¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤Ï¡¢¥Ä¥á¤Î¥Á¥ë¥ÈÍÑ¤Ç¡¢¥Ä¥á¤òÃÏÌÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ°¸å¤Ë·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º¸¤«¤é»°ÈÖÌÜ¤Ï¡¢¥Ä¥á¤Î°ÌÃÖ¤òº¸±¦¤ËÆ°¤«¤¹¥ì¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ì¥Ð¡¼¤ÏÁ´Éô¤Ç4ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¥ì¥Ð¡¼¤¬1ËÜÁý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æº¸¤«¤é»ÍÈÖÌÜ¤¬¡¢¥Ä¥á¤òÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤¹¥ì¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥ê¡¼¥Áµ¡Ç½¤òÁàºî¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¥Ä¥á¤ÎÁàºî·Ï¥ì¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ°ìÈÖ±¦¤ËÁ°¿Ê¤È¸å¿Ê¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¥ì¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥ì¥Ð¡¼¤Ï²¡¤¹¤ÈÁ°¿Ê¡¢°ú¤±¤Ð¸å¿Ê¤È¤Ê¤ê¥ì¥Ð¡¼¤òÅÝ¤·¤¿Ê¬¤À¤±Â®ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤¤¤è¤¤¤è¼ÂºÝ¤Ë¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤ß¤ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î°ÜÆ°¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ëµµ¤µ¤ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î±¿Å¾¤Ç¤â¾¯¤·¤Ï°Â¿´¤À¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ°¿Ê¤È¸å¿Ê¤òÎý½¬¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¾®¤Þ¤ï¤ê¤¬Íø¤¯¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¸åÎØ¤«¤éÆ°¤»Ï¤á¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ËÉáÄÌ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È°ã¤¦ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Á°¸å¤Îµ÷Î¥´¶¤À¡£¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¡¢±¿Å¾¼ê¤«¤é¸«¤Æ¸åÉô¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ã³²Êª¤È¤Îµ÷Î¥¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Á°Éô¤Ë¤¢¤ëÄ¹¤¤¥Ä¥á¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î²ÙÊª¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½Ð¤Ã»õ¤ÎÂ²¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò±¦¤Ë¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÁ°¿Ê¥ì¥Ð¡¼¤òÁàºî¤·¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÂ®¤¤Â®ÅÙ¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤éÂ¤òÎ¥¤¹Í¾Íµ¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ä¥á¤ÎÁàºî¤À¡£º£²ó»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤¬¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò²ÚÎï¤ËÁà¤ë»Ñ¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸«¤ë¤È¤ä¤ë¤È¤Ç¤ÏÂç°ã¤¤¤À¤ÈÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¥Ä¥á¤Î¾å²¼Æ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Á¥ë¥È¡¢¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯ÆÃÍ¤Î¥Ä¥á¤¬Á°¤Ë¤»¤ê½Ð¤¹µ¡¹½¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¥Ä¥á¤ÎÉý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¹âÀÇ½¥Þ¥·¥ó¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°·¤¨¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¥Ä¥á¤ò¾å¤ËÆ°¤«¤¹¡×¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
¡¡¥Ä¥á¤Ï¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á°¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Öº£ÅÙ¤Ï²¼¤í¤¹¡×¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
¡¡¥Ä¥á¤Ï¥Á¥ë¥È¤Ç·¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡×¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
¡¡¥Ä¥á¤¬±¦Â¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤«¤Ã¡ª¡¡¤¤¤ä¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢5ËÜ¤â¥ì¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢30Ê¬¤Û¤É¥ì¥Ð¡¼¤È¥Ä¥á¤ÎÆ°¤¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«³Æ¥ì¥Ð¡¼¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ç¤Ï°ìÈÖº¸¡¢°ìÈÖÄ¹¤¤¥ì¥Ð¡¼¤¬¥Ä¥á¤Î¾å²¼Æ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤À¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢Á°¿Ê¸å¿Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¾å¤²²¼¤²¡¢¥Á¥ë¥È¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤Ê¤É¤ÎÁàºî¤òÍä¤ß¤Ê¤¯Æ±»þ¤Ë¤³¤Ê¤¹¡¢¥×¥í¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¹¤´¤¤¤«¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î´ðËÜÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿É®¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ò¤È¤ÄÆ°ºî¤ò¹Ô¤¦¤¿¤Ó¤Ë»Øº¹¤·³ÎÇ§¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Ë»È¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢²ÙÌòºî¶È¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï±ó¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ì¤·Ð¸³¤Ê¤Î¤ËÁàºî¤¬Æñ¤·¤¤¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼°¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤¬ºÇÂç²Ù½Å1.5¥È¥ó¤À¤«¤é¤À¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢ÆÃÊÌ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤â±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1¥È¥óÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤Î¤ß¤À¡£¥ê¡¼¥Á¥Õ¥©¡¼¥¯¤«¤é¹ß¤ê¤Æ°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ë¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö»î¤·¤Ë²¿¤«±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ì¥ÎÏÅª¤ÊÄó°Æ¤¬¡ª
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼¡²ó¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥â¥Î¤¬±¿¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
