¡ÖA¤§! group¡×´§ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡×¡¡4Æü¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷º¹¤·ÂØ¤¨¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁð´ÖÍÆµ¿¼ÔÂáÊá
¡¡¡ÖA¤§! group¡×¤ÎÁð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¤¬¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬º¹¤·ÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÏÈ¤¬¡ÖÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï4Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¸ýÉÕ¶á¤Ç¼«¿È¤Î²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤ÁA¤§!¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç¤Î»°½Å¸©¤Ç¤ÎÎ¹¤òÆÏ¤±¤ëÍ½Äê¡£Áð´Ö¤Ï¼êÎ¢·õ¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡Ö¿åÆÛ¤Î·º¡×¤ËÁø¤¦¤³¤È¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£