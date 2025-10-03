ベッキー、グアムの思い出を語る！「憧れの景色に感動」とファンからも称賛の声「水着姿もセクシー」と話題に
タレントのベッキーが自身のInstagramを更新、グアム旅行の思い出について投稿した。ベッキーは「グアム旅行ってきました！なんと今回はクラウンプラザリゾートグアムさんにご招待いただいたのです 本当に本当に楽しい旅でした。ありがとうございました。」と、特別な旅行に感謝の気持ちを語った。
続けて、ホテルのデザインについて「どこを切り取っても素敵！憧れな世界観でした」と称賛し、「プールもわくわく！ごはんも美味しい！ホテルのみなさまも優しい！」と、旅行中の楽しい体験をシェア。さらに「1枚目の写真は、お部屋から見えた景色です。朝起きて、ベランダに出て、深呼吸するのが幸せな時間でした。」と、素敵な景色を楽しむ様子も伝えた。ちょっとした一回の投稿じゃ収まりきらないとのことで、今後もグアム旅行の様子をアップすることを予告。投稿には自身の水着ショットも添えれており、ベッキーの美しい背中が際立つ水着を着用した写真にも反響が起きている。
この投稿にファンからは「スタイルいいですね〜」「ベッキーちゃんのスタイル、相変わらず素晴らしい!!」「後ろ姿の水着姿はセクシーショットなんじゃないの〜？」といった、称賛の声が多く寄せられている。
